Ovo su svi čekali! Palo ŽESTOKO SUOČAVANJE Ene i Peje, pokušali da pronađu zajednički jezik! (VIDEO)

Tenzija raste!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Jovanom Pejićem Pejom i Enom Čolić kako bi otkrio šta se trenutno dešava u njihvom odnosu jer su jedno drugom pružili ruke, kako bi se ponovo upoznali.

- Šta se zbiva Ena? - pitao je Darko.

- Moj odgovor bi drugačije zavisio od njegovog, ali sad će biti iskren. Moji su me pitali da li se ja sprdam ili je stvarno Peja. I njima je čudno, ne očekujem od ljudi koji me ne poznaju da veruju. Posle toga sam čula njegov intervju, kako me ponovo pljuje, gde je rekao da sam očekivala da me vodi kući. Nisam očekivala i da se javi da će to biti u narednih par dana. Ali pošto je imao nametnut susret sa mnom očekivala sam da će mi se javiti - rekla je Ena.

- Izgubili smo se, zato sam joj i pružio ruku da se ponovo upoznamo. Ako kažem da je pokazala da umiljata i da je pokazaal nešto drugo što druge devojke nisu, jeste, ali je prevazišla neku granicu od koje nema povratka. Sumnjao sam u njene emocije, što je sasvim normalno. Preterala je u tom dokazivanju nekome. Da je imala ljudskost u rijalitiju i ja bih prešao preko nečega. Ja sam sad super i družim se i zezam se. Ne mogu samo nju da krivim, ali u nekim situacijama je krivim jer je bio neki uticaj ljudi da se mi raziđemo - rekao je Peja.

- Završen je rijaliti. Ja ni sinoć ne bih dozvolila sebi da se svađam sa nekim nakon završenog rijalitija. Mislim da je ovaj Pejin stav neki odbrambeni mehanizam, ali ne želim više da ga razuverim i ubedim u suoprotno. Kadra mi je prišao i rekao da misli da je bio u pravu od početka za sve, vezano za naš odnos jer je beznadežno. Promenio je mišljenje o meni kad je izašao i da je video nešto u mojim očima što neko ne bi mogao da isfolira. U mojim očima je video ljubav i trud koji ne može da se lažira - rekla je Ena.

- I meni je Kadra rekao da sam opet došao na njegovo. Zlata mi je rekla ako upoređujemo odnos mene i Ene i nekih drugih devojaka da joj se svidelo jer se ona trudila, ali joj se nije svidelo što je pomerila neku granicu. Vređala je nekoga koga ja najviše volim. I ona je nečija majka. Ja nisam imao neke probleme šta ljudi misle o meni. Ne mogu da potcenim ni njenu porodicu. U nekim situacijama je izgubljena i ne mogu da se borim sa njom - rekao je Peja.

- On nikad nije trebao da se bori protiv mene, nego da stane na moju stranu dok se borim protiv drugih. Je l' te bolelo što nismo bili više skladni? - pitala je Ena.

- Jeste, ja sam i zaplakao - rekao je Peja.

- Ja sam ovde jadnica i paćenica. Priznaje moju emociju da ne bi ispalo da ja nemam za šta da budem voljena i poštovana - istakla je Ena.

- Ne, ne. Mi nikad nećemo imati zdrav odnos - rekao je Peja.

- Zašto si se naljutio kad sam Mateju stavila ispred tebe? - pitao je Peja.

- Ja njega maksimalno podržavam jer je normalac. Da mi je nekad zasmetalo jeste. Nisam je zapratio. Video sam jednu prelepu sliku nas dvoje kad smo nastupali na Elitoviziji. Razmišljao sam da li da postavim ili ne. U nekoj situaciji nije zaslužila, a u nekoj nije. Da je mene slušala sve bi bilo drugačije - rekao ej Peja.

- Meni je moja sestra slala na telefon tokom mog učešća sve što bih trebala da pogledam - rekla je Ena.

- Mene više hvale, ali ona je imala više sukoba sa ljudima - rekao je Peja.

- Ja sam delila naše slike i storije, a nisam znala da li je on, nisam ni proveravala - rekla je Ena.

Autor: A.Anđić