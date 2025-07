On je i dalje zaljubljen: Aneli otkrila šta je Lukina majka tražila od nje, pa pecnula Asmina, ove reči će ga šokirati (VIDEO)

Hit!

Voditeljka Ivana Šopić se uključila uživo u emisiju sa Aneli Ahmić koja je okrila kako se oseća nakon Elite:

- Super sam ali mi se spava, nisam se naspavala, samo kada se naspavam biće dobro - rekla je Aneli pa se osvrnula na Baju:

- Ne znam kako čovek izgleda, ali to neću komen tarisati, to je njegov otac, a Luku i mene to ne zanima, mi planiramo da putujemo zajedno, Njegov sin je sjajan voli me, a mama Biljana je sjajna, želin da joj rodim unuku.

- Moram da kažem da su ljudi oduševljeni sa mnom i Lukom, stalno nas hvale i to mi je drago. Mene ništa ne zanima sem nas - rekla je Aneli pa pomenula Asmina.

- On je danas rekoa da su svi glasali za Enu, a on je jedan povređen čovek koji voli mene i dalje, a njega ne zanima niko pa ni Nora a kamoli devojke - rekla je Aneli.

Autor: pink.rs