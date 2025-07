OVO NIJE OČEKIVAO! Gastoz ostao zatečen odlaskom Pavla Jovanovića i Anđele Đuričić sa žurke, otkrio svoj sledeći potez! (VIDEO)

Iznenadio se!

Pobednik Elite 8, Nenad Marinković Gastoz stigao je na žurku u Belu kuću. To prilikom porazgovarao je sa voditeljkom Mašom Mihailović.

- Tozla je imao jedan super komentar, a to je da sam zapušio mnoga usta. Cela priča da je Gastoz fejk, pa 15 godina mlatim slamu, to je što je. Verovatno to ljudi vole, jer su rijaliti igrači to i napravili. Ljudi uzmite lovu - rekao je Gastoz, pa otkrio kako su on i Anđela proveli vreme danas:

- Bili smo na piću ovde pored, onda smo imali neke probleme sa džakovima i kišom, pa smo zajedno došli danas - rekao je, pa dodao:

- Ona i ja imamo dosta razloga za svađu. 150 hiljada puta sam joj rekao da imamo razlog za svađu. Nismo imali mnogo vremena, nismo imali dva minuta sami. Sve je nekako gotovo i sve je kako treba. Nažalost ona je druga, a ja prvi - rekao je Gastoz, pa je saznao da je Anđela otišla sa žurke:

- Sve ću da potrošim na žene. Ne znam da je otišla. Verovatno da mi udari čežnju - rekao je, pa saznao da je na žurki prisustvovao i Pavle Jovanović:

- Je l' i on otišao? Polako, pustite me par dana da vidim koliko je velika temperatura pa ću da je spuštam. Isusa kad su razapeli, on im je rekao: "Opraštam im jer ne znaju šta čine" - rekao je Gastoz.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić