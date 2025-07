Au!

Milena Kačavenda progovorila je o svom klanu, pa se Sandra Obradović ubacila da objasni šta će se desiti sa stanom koji joj je namenio otac Luke Vujovića, Baja.

- Moje drugarice su lepe i zgodne, dame. Jesmo poneku rekle za jednu, drugu i treću. Pa ja dođem kući posvađam se sa kim spavam - rekla je Kaačvenda, pa se dotakla sina koji je navodno u emotivnom odnosu sa Enom Čolić:

- On je dečko na moru.Dolazim kući, a ono neki topovi, kaže da je to od njegove devojke. Oni su me već ispratili u devetku, a ja sam rekla da ni mrtva ne ulazim - rekla je Milena.

- Danas su me ceo dan ogovarali kako je moguće da sam ja uzela Maseratija. Sram me bilo. Naravno da je Bajin Maserati, ništa nije Lukino. Od Zlatibora, pa nadalje sve je Bajino. Stan u Španiji jeste namenjen meni, to ću videti sa Bajom. Rekao mi je da idemo u crkvu jer želi da me posvoji kao ćerku - rekla je Sandra.

- Sinoć je Lukina majka ušla u studio i prišla: "Ja vas gotivim, izvinjavam se što sam vređala. Pored svega ja tebe obožavam". Meni govori da je Luka uvek bio zaljubljen u Sandru, a ona je tu pokušala da igra neki rijaliti. On nek uđe u devetku sa Šaneli i punoglavcem. Kad Sandra uđe u devetku, ja ću od spolja da gruvam - rekla je Milena.

- Ja sam ga izdala, a on nije izdao Matoru, Enu i Teodoru. Alal mu za pobedu. Nisam mu čestitala jer nisam smela od Džordanke da me pesnicom ne nabode. Ja sam zaljubljena u Miću već šest godina, iako mića ne uđe u devetku pričaćemo o tome - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić