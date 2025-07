Bora izneo sav prljav veš o Eni Čolić! Tvrdi da se ona i Gastoz DOBRO POZNAJU, otkriva sve o njenim AFTERIMA sa Filipom Đukićem (VIDEO)

Bora bez dlake na jeziku!

Nakom spektakularnog superfinala, na imanju "Elite" održala se žurka sa svim učesnicima rijalitija. Bora Santana bio je deo gala proslave, a tom prilikom je za naše kamere otkrio sve detalje odnosa Ene Čolić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Znaju se vrlo dobro, možemo da kažemo i odlično. Viđali su se po tim žurkama. Bili su afteri, Gastoz, Đukić i ja, ali Ena ne. To da su bili Đukić i ona i on zajedno, to jeste, to je i ona priznala -otkrio je Bora.

- Nemam ja loše mišljenje o njoj, ne znam šta joj je značilo sve to da uradi. Razočarala me je, neću ništa loše da kažem dok je ne budem video -rekao je Bora.

