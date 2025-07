Gastoz za Pink.rs progovorio o glavnim dešavanjima u Eliti. Nikoga nije štedeo, evo kako gleda na odnos sa Anđelom i njenom porodicom!

Nenad Marinković Gastoz odneo je pobedu u osmoj sezoni najgledanijeg rijalitija "Elita". Ovim se upisao u istoriju i postao glavna tema medija i gledalaca širom Balkana. Milione gledalaca zanima šta pobednik ima da kaže o aferama koje su obeležile rijaliti, ali i o njegovim odnosima sa sad već bivšim cimerima.

Ipak ono što najviše zanima fanove rijalitija jeste njegov odnos sa Anđelom Đuričič i njenom porodicom.

Gastoz je sinoć nakon gala žurke ekskluzivno progovorio za ekipu portala Pink.rs. Pobednik je otkrio sve o sukobima sa Milenom Kačavendom i Sofijom Janićijević, istakao je da je mnoge svoje cimere upravo on doveo do pozicije koju su zazueli i priznao kako gleda na odnos sa Anđelom, ali i kako je reagovao kada je saznao za njene intimne snimke.

Gastoz o sukobu sa Milenom Kačavendom

Na samom početku Gastoz nije mogao da se seti ko je Milena Kačavenda ukazijući na to da mu njen lik i delo ne pridaju nukakvu važnost, a inda je razvezao jezik:

- To je ona što je ušla da dva puta ispriča svoju priču? Ne znam ko su ti nebitnjakovići, od trenutka kad je napustila superfinale, znao sam da nešto nije uradila kako treba. Ona mi je najveće razočaranje, žena ne može da izbaci neke stvari iz usta i nek ih zadrži tu. Sve se desilo spontano, ali sa Matejom na primer imam neki kul odnos. Ovde nisam ni očekivao da se sprijateljim i da tražim kumove, braću i sestre, nego da izmem lovu i da idem ikući -rekao je Gastoz, pa priznao da smatra da je on doveo Sofi Tkačenko do trećeg mesta.

- Mogu da kažem da je Sofi jedna od njih, mozda čak i Sofija i mali pokemon Dača. Svi ljudi koji su shvatili da su nebitni do onoig trenutka kad krenu da omalovažavaju mene tad postanu bitni -dodao je Gastoz.

Gastoz o Sofiji Janićijević

- Svaka joj čast jer je uspela u svojoj nameri, da li sad sredstvo opravdava cilj... Nek je pamte po tome što je bila uporna, upornost se uvek isplati -rekao je Nenad.

O odnosu sa Anđelom Đuričić i njenim intimnim klipovima

- Imali smo nekih dva sata da se malo pozabavimo posle finala i pre nego što smo krenuli ovde. Ni ja nisam imao duži razgovor sa njom. Ne možemo da slavimo mesečnicu jer nismo zajedno, taj datum će da se pamti... Se*e m,i se od toga. Meni je to smešno, ali donekle je to kao veličanje naše veze. Nisu mi bitni ti datumi, bitnije mi je nešto drugo čime se vodim. Mislim da smo i sa tim nadj**ali celu priču -rekao je pobednik Elite, pa progovorio o njenim intimnim snimcima:

- U minut sam pregledao sve i toliko su je ponižavali i degradirali. Kao da je prodavala organe, ne mogu ni da izgovorim šta bih zapravo želeo. Da li sve ostale devojke koje su bile slobodnije prem svojim partnerima, da li su one najveće fuksetine? Ja ne mislim tako, to me baš ne interesuje. Nije mi više ni bitno, mnoge stvari su se otvorile, ali čuo sam svašta i o sebi -rekao je Gastoz, pa osudio Stefana Karića zbog komentarisanja Anđelinih intimnih snimaka.

Gastoz o odnosu sa Velišom

- Nekako je bilo biološki da zagrlim oca moje bivše devojke. Nema potrebe da ga doživljavam drugačije kad sam sa njegovom ćerkom proveo deset meseci i imao emotivan odnos. Gledao sam ga sa poštovanjem -rekao je Gastoz.

Za sam kraj Gastoz je otkrio kako bi se ponašao kada bi se sreo sa Pavlom Jovanovićem i šta bi ga nakon svega uputao:

- Koji broj nosi? Kupio bih mu cipele i ništa više -rekao je Gastoz za kraj.

Kako je izgledao ceo intervju sa pobednikm Elite, pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.