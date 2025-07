Aneli Ahmić, petoplasirana superfinalistkinja "Elite 8", sinoć je u intervjuu za Pink.rs potkačila Alibabu, svog bivšeg partnera, a sada se i on oglasio i uzvratio nikad žešće udarac.

Kako je Aneli Ahmić istakla, Asmin Durdžić ne može da je zaboravi, te i da je povređen zbog toga što ga je, kako kaže, prebolela.

- Šta reći? Čovek ne može da me zaboravi. Ja sam njegova bolna tačka. To je jedan povređen muškarac. Zna da sma ravnodušna prema njemu. Prebolela sam ga i to ga boli.

Sada se na svom instagram profilu oglasio i sam Asmin, koji je uzvratio Aneli nikad jače, te je tako taksativno naveo sve što mu je bilo na duši, a što možete pogledati u nastavku:

1. Da nije bilo Stanije ne bi niko znao ni za mene ni za dotičnu slinu! Ne bi bila na Pinku peta, nego bi vozila taksi po Dubrovniku budaletino!

2. Ja vas nikad ne bi spomenuo da vi mene ne provlačite kroz vaša smrdljiva usta!

3. Za čime ja da žalim? Kad sam te šutnuo kao kanturinu pre 3 godine!

4. Ti poznata? Po čemu!? Po abortusima i jeb*čini na televiziji!

5. Hteo sam da budem Tata Nori, ali pored veštica kao što je dotična i matera joj, je to nemoguće!

6. Ja da sam hteo da kidnapujem Noru, jedan poziv policiji i Nora je kod mene! Pošto si je ti kidnapovala iz Austrije i držite je u Bosni protiv zakona!

7. Još jednom uzmeš moje ime u usta, pokazaću ti gde ćeš da završiš!

8. Danas ću objaviti dokaze koliko je para poslano Nori pošto ponovo lažeš k*čko!

9. Za početak je Nori zabranjen prelazak na sve i jednom graničnim prelazu, samo nastavi da me uzimaš u usta i lažeš i videćeš kako ćeš završiti!

10. Ne zanimaš me ni ti ni niko tvoj, odj*bi od mene smrd(u)šo i dečko ti je rekao da smrdiš i da si štrokava, što ja ODGOVORNO POTVRĐUJEM STROKULJO!

11. Protiv Luke nemam ništa, želim vam sve najbolje! Momak mi je čak i smešan nekad (pozitivno)! Jedino kad pređe neki muški kodeks što se tiče Nore, onda imamo problem on i ja! Sve ostalo me baš i nije briga.

Autor: Nikola Žugić