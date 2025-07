Besna na Miljanu jer je tukla Ivana! Marija Kulić zarežala na ćerku: Šta nju briga što on ide sa trandžama

Miljana Kulić trenutno je u odličnim odnosima sa Ivanom Marinkovićem sa kojim ima sina Željka.

Miljana se sinoć pojavila na žurki nakon finala "Elite 8", a tada je nastao potpuni haos. Naime, Nišlijka je tada nasrnula na Ivana jer je bio prisniji sa Deniz Dejm, a sada se oglasila njena majka koja kaže da apsolutno ne razume svoju ćerku i da je najbolje da njih dvoje imaju odnos samo kada je u pitanju njihov sin Željko.

- Poslali su mi na Instagramu klip sa žurke, ja ne znam šta ona hoće više. Nismo se čule Miljana i ja, samo mi se javila porukom da je stigla u stan, ona je trenutno kod Ivana. Ne znam koliko će to da traje, oni su kao rogovi u vreći. Njih dvoje treba da budu u dobrom odnosu samo zbog deteta i ništa drugo.

Marija je prokomentarisala i sukob Miljana i Ivana.

- Videla sam neki klip na kom Ivan nosi flašu viskija, na dnu samo je bilo malo, ja ne znam ko je sve to popio. Da li su i drugi pili, pa je ostalo u flaši. Ajde bila je žurka, pa se se i popije. Ali ono Miljani nije uopšte trebalo, šta nju briga što on ide sa trandžama, ona sa njim nema ništa. Možda je njoj bilo krivo zbog Željka, da on nekada gleda te slike. Nije smela da ga ošamari, niti da ide za njim. Ona je sa njim otišla tamo, on ju je poveo, nije smeo da je ostavi samu. Ima loših stvari i kod Miljane i kod njega.

Marija Kulić je potom otkrila kada Miljana stiže u Niš i da li će svi zajedno ići na more, kako su Ivan i Miljana prvobitno planirali.

- U utorak prvih šestoro gostuju kod Ognjena Amidžića, to je obavezno, pa u sredu dolaze za Niš. Ja idem na more obavezno, čekam samo da Željku prođe rođendan, da ne slavimo tamo. Mi smo slavili sa decom, predzadnji dan predškolskog. 27. jula mu je rođendan, tada ćemo slaviti u Nišu. Nisam htela da pravimo na moru, želim da dođe i moj brat, mi posle toga idemo na more, a da li će Ivan i Miljana sa nama to je njihovo. Ja nikoga ne čekam - rekla je Marija pa potom otkrila da Željko stalno pita za oca.

- Pita on za Ivana, kaže Tata će da dođe za rođendan, posle idemo na more. Juče su se čuli, ali opet kažem ni na koga ne čekam.

