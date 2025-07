Pobednik "Elite 8" Nenad Marinković Gastoz sinoć je nakon gostovanja kod voditeljke Dušice Jakovljević, stigao na superfinalnu žurku, te je tako progovorio o svim aktuelnostima!

Nenad Marinković Gastoz, nakon dugih deset meseci borbe, odneo je pobedu u "Elitu 8" i time u svoju rijaliti biografiju upisao i treću pobedu u ovim formatima, a tokom sinoćne izjave za Pink.rs, ali i predstavnike sedme sile, progovorio je o aktuelnostima, ali i o svojoj bivšoj devojci Nađi.

Kada je reč o tome kako se Gastoz ponaša van kamera, tačnije, kada nije u rijalitiju i pod reflektorima, on je istakao da da se on pita, ne bi davao intervuje, kao i da ne zna šta će se dešavati sa Anđelom Đuričić.

- Ništa, Gastoz je pre ovoga otišao na Tajland da sadim vu*ru i ovo mi je mnogo, ali ima nekog poštovanja prema vama i celoj situaciji u kojoj se nalazim. Da vi mene pitate iskreno, ja nikada ne bih dao nijedan intervju. Znam šta je sve ovo...Ne znam, njene pare ostaju u njenoj, moje u mojoj. Ne znam, nisam prorok, ne gatam, tako da, ja s tom devojkom nisam još ni popio kafu i da kažemo jedno drugom.

Podsetimo, njegova bivša devojka gostujući u jednoj emisiji otkrila je da je otišla da abortira, te i da Gastoza nije zanimalo kako je ona u tim trenucima, a sada se GAstoz osvrnuo i na ove njene reči.

- Da, divno. Ima nekih stvari koje se ne poklapaju, neki datumi...Ne znam ko je nju posavetovao da takve neke stvari radi, moram to sve lepo da ispitam, to su sve teške stvari. Nije samo to rekla, već još neke stvari zbog kojih se zgrožavam jer je ta osoba živela sa mnom. Moram da se uhvatim za tu tematiku, pa ću da dam dobar sud o njoj. Neću da se vodim tuđim mišljenjima, da se u startu ispalila i da je ispala nepametna i da je bila plaćena da me blati, samo želim da skupim par minuta vremena da ja lično vidim šta je tamo sve pričala za mene, da li sam to zaslužio, da li se to zove prodaja i ko je krivac?! Jer niko, ama bukvalno niko, iz mog okruženja nije mogao da očekuje takvo nešto od nje, ni ja...Mislim da to nema, da to nije njeno maslo, s obzirom da verujem da je znam i to je divna persona, puna duše i puna ljubavi, koja je spremna da uradi sve za nekoga i da učini, ali ovo, ne mogu da kažem da su magije, ali to nije ona devojka koju ja znam. E sad, da li je ona toliko postala labilna da može svako da joj prdne, ne znam, ali neću puno da se bavim oko toga, jer mi negde inteligencija i ono što osećam govore isto.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić