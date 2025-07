ZVEZDAN OBJAVIO ANĐELINE INTIMNE SNIMKE?! Đuričićeva progovorila o njemu, pa se osvrnula na Pavla: Rekla sam da objavi, dobila sam... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević nastavio je razgovor u emisiji "Narod pita" sa Anđelom Đuričić.

- Na žurci se pojavio i Pavle Jovanović, tvrdili ste da je on razlog raskida, je l' si se javila Pavlu i je l' ste imali komunikaciju - pitao je Milan.

- Ne, nisam i nema potrebe. Za mene to i nije bila priča koja je počela, da bi se i završila. Nikada nismo imali ništa, sve stoji što sam pričala, rekla sam da slobodno objavi, ostalo je na onome što sam rekla - rekla je Anđela.

- Kakva ti je reakcija bila kada si videla svoje klipove sek*ualne da su izašli - pitao je Milan.

- Neprijatno, nisam znala da su pomerene granice, ali ja sam pomerila svoje granice. Ružno je, niko to nije zaslužio. To ja kao osoba nisam zaslužila, nisam toj osobi ništa uradila da bi to uradio. Ja ničije nikada nisam objavila i to je to. Nije fer! Svesni su oni da znaju da sam pogrešila i da nisam trebala toliko da verujem. Ne krive me, drago im je što sam se izborila sa tim - rekla je Anđela.

- Svima je jasno da je tvoj bivši dečko s kojim si bila u "Zadruzi 6" objavio

- Bilo je takvih situacija, ne želim da se dokazujem, vrlo je lako dokazivo. Samo ću da pustim da vidim dokle je otišlo sve, imam i ja moj telefon i vidi se kome je šta kome poslao. Naravno, ako budem smatrala da imam dovoljno materijala, potražiću pravdu na sudu - rekla je Anđela.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić