ŠOK! Anđela progovorila o Gastozovoj bivšoj devojci, vinula Marinkovića u nebesa, pa ga uporedila sa Zvezdanom! (VIDEO)

Dala svoj sud!

Voditelj Milan Milošević ugostio je bivšu učesnicu Elite 8, Anđelu Đuričić u emisiji "Narod pita", te se tom prilikom uključila gledateljka koja je iznela svoj sud o njenom učešću.

- Ona nije bila preljubnica nikada. Kad je Zvezdan ušao u zadrugu on je kod Dušice rekao da nije oženjen. Ta gospođa koja je nju podržavala je najveća preljubnica, ona je bila kod Zvezdana i rasturila mu brak. On nikad nije rekao da je bio u braku, to je bila veza bez obaveza. On je na kraju bio sa njom jer ga je ona jurila. Ovo je strašno što je devojka preživela - rekala je gledateljka.

- Kako da mi znamo da je istina to što se priča? - pitao je Milan.

- Ja sam to pratila zbog Moke Slavnića - rekla je.

- Nije mi se dopao njen odnos sa Gastozom, jer je preživela mnoge uvrede od njega. Nju Zvezdan nije nazvao ni alkoholičarkom, niti joj je psovao majku. Bio im je bolji odnos. Nema veze što nisu zajedno, ali Gastoz je bio bezobrazan prema njoj - rekla je gledateljka.

- Ne mogu da se složim sa vama. Gastoz sa tomo osobom ne može da se uporedi nikada. Ja njemu nisam dužna, preterala sam i ja u određenim raspravama. Gastoz je neuporediv. Žao mi je što ga stavljate u taj kontekst. On je broj jedan u svakom smislu - rekla je Anđela.

- Svako ima pravo na svoje mišljenje. On je Anđelu gurnuo, ponašao se prema njoj kao krpa za pod - rekla je gledateljka.

- Sad kad sam videla šta su parovi izgovarali jedni drugima, vređanja porodica, tuče, kakav god da je naš odnos bio za sve njih je bio vrhunski. Nikada nismo imali nijednu od približnih svađa kao drugi - rekla je Anđela.

- Ono što je on tebi radi i izgovarao nije nijedan muškarac radio. To nije bilo jednom, to je bilo stalno - rekla je gledateljka.

- Šta misliš da je to nije radio da li bi pobedio? - pitao je Milan.

- Ne bi. Videli smo mi njegove priče. Ta priča je počela kad je ona ostala trudna, on je njoj prestao tad da se javlja i ušao u osmicu. Ne mogu ja tog čoveka da pravdam - rekla je gledateljka.

- Nisam pogledala ništa zaista. Ispitali su me da je to viralno spolja. Znam neke stavri koje je on meni ispričao i ne bih nikad pričala o tome. To je njegova bivša devojka i bivša veza, ja nemam veze sa tim. Na njemu je da li će na neki način da je demantuje ako može. Nijednu reč ne želim da kažem, niti sam živela sa njima niti znam - rekla je Anđela.

- Ja se sećam da se družila sa Matorom i počela je da se druži sa Pavlom. On tad nikad nije rekao da je bio sa Anđelom, a šta je sad - rekla je gledateljka.

- Nemaju Pavle i Matora nikakve veze - rekla je Anđela.

- Ona nema nikakve veze sa Pavlom, nego on hoće sad ulazak u devetku pa gleda kako će. Izgleda da se on dogovorio sa Gastozom. Gde je bio posle šestice i u šestici, pa se sad setio šta je bilo pre tri godine - završila je gledateljka.

Autor: A.Anđić