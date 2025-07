Otvorila dušu!

Voditelj Milan Milošević ugostio je bivšu učesnicu Elite 8, Anđelu Đuričić u emisiji "Narod pita", koja je ovom prilikom progovila o intimnim klipovima koji su isplivali u javnost, ali i o reakciji njenog oca na njeno učšće.

- Deluješ mi jako besno, da ne možeš da podneseš kritike - rekao je Milan.

- Mislim da sam ja o privatnom životu pričala najviše. Mnogo stavri ima o kojima se nije pričalo u kući. Svaki dan po par sati sam pričala o svom životu. Rečeno je i što ej trebalo i što nije. Ja nemam ništa novo na temu tog dečka da kažem. Jedino me iznerviralo da me pita to pitanje, uvredilo me. Nije prijatno da pričamo o tome. Gospodin izgleda nema neke žene u svojoj okolini. Mogu da se našalim, ali ne znači da ću otvoreno da pričam o tome. Svačija privatnost je njegova privatnost. Da mi je rekao da sam trebala da razmislim pre nego što sam snimala to, pa ajde. Ja sam tu cenu platila. Vidim da se stalno priča i piše o tome. Nije to nešto što je prijatno da se priča o tome - rekla je Anđela.

- Šta te najviše šokiralo, koja informacija? - pitao je Milan.

- Nisam stigla ništa detaljno da pogledam. Detaljno ću ti reći kad stvarno to pogledam, samo sam videla da ima potkovanih činjenica - rekla je Anđela.

- Šta je prvo što ti je tata rekao? - pitao je Milan.

- Rekao mi je: "Bilo ti je teško ove sezone, teže nego bilo koje ranije. Kad god uključimo već se Anđela svađa. Zaspim, a Anđela me probudi". Rekao mi je sve najbolje: "Nemam ništa da ti zamerim, samo nisi trebala toliko da plačeš. U nekim momentima ti je Gastoz pomogao" - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić