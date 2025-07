Reže rečima!

Voditelj Milan Milošević ugostio je bivšu učesnicu Elite 8, Anđelu Đuričić u emisiji "Narod pita". Ovom prilikom najavio je video-klip svih svađa koje su se dogodile u Beloj kući, kao i rezultate gledanosti superfinalne noći.

- Kako ti se čini kada si sve ovo videla? Sedeli ste svi onako zbunjeni na ostrvu - rekao je Milan.

- Trema i euforija su bile velike. Nije bilo euforije kao da idemo napolje, nego je svima nekako pala. Trema je bila prisutna u svakom trenutku - rekla je Anđela, nakon čega se uključila gledateljka kako bi postavila pitanja:

- Ja se toj devojci divim od Zadruge 6. Jasno mi je što je ušla u osmicu. Ona je kao hrabra devojka svesna svojih postupaka, došla da ponovo ustane tamo gde je pala. Ti si devojka koja bilo gde da se pojavi se razlikuje od mase. Moraš da budeš svesna da svuda ostavljaš lični pečat, jer si kao posebna rođena. Bog ti daje onoliko koliko možeš da podneseš. Tvoja snaga, lojalnost, to bih ja kao zrela žena želela da imam. Desi se čoveku da isapdne iz šina, to je ljudski. To je deo tvoje emocije jer si satkana od emocija - rekla je gledateljka.

- Gastoz je govorio da je ona robotizovana - rekao ej Milan.

- Može on da priča. Što se zalepio za robotizovanu. Ti znaš čija si bivša, sve drugo što ti nameću je nebitno. Ničiji se život nije cedio kao tvoj. Anđela je najsočniji limun. Imam teoriju oko veze tebe i Gastoza, ali ne želim da ti rušim snove i dajem upustva za upotrebu. najviše su pokušali da je sruše Mića i karić. Imali su sasvim drugu igru za Anđelu, ali kad se ona zaletela na Gastoza, a ne na Karića, tu je krenula invazija. Tolika mržnja je sipana i na Gastoza, a i na Anđelu. Mića je uključio tu svog pulena Karića. Njegov tata se uključio napolju, kad je video da od te priče nema ništa. kako bi svog sina oprao od prošlosti. Njega nije mrzelo da ide do Moke Slavnića, to je neviđena bruka jednog roditelja. Jedna beogradska faca radi tako protiv jedne male frizerke iz Đenovića, to je neverovatno. O čemu pričamo!? Devojko nisi svesna koliko vrediš, ti si uzdrmala beogradski šljam. Onaj čovek nije normalan, njegova šifra je specijalna. On ne može Nenadu da bude drug, ali to me ne interesuje. gospodin Pegi kad hoće da se predstavi kao prijatelj Nenada Marinkovića Gastoza... Ako gastoz bude sa Anđelom, pa mu se zatvore slanine za finansiranje, to je prosta priča na Balkanu. 36% glasova je 30% žena, obrzovanih i ostavrenih. Na tvojoj strani nisu fejk osobe i plaćene, nego neko ko je u tebi prepoznao ono što zaista jesi - rekla je gledateljka.

- Ja sam znala da takve osobe stoje iza mene. Drago mi je što takva žena ima priliku da komentariše mene i priča o meni - rekla je Anđela.

- Taj gubitak koji si imala usmerava na pogrešne muškarce - rekla je gledateljka.

Autor: A.Anđić