NISAM PRIMORANA VIŠE DA GA TRPIM, STAVILA SAM TAČKU: Ena Čolić razočarana do srži Pejinim postupcima nakon ELITE, otkrila kojim gestom je pokušao da dopre do nje nakon svega (VIDEO)

Reakcija izostala!

Autor emisije ''Amidži šou'' večeras je ugostio prvih šest superfinalista Elite 8, a tom prilikom Ena Čolić govorila je o njenom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom nakon što su napustili Belu kuću.

- Mislila sam da će sve biti drugačije. Vratila sam se na svoju mirnu energiju. Što se ljubavi tiče planiram da ostane ništa. Emotivno sam i dalje zauzeta, ali to ne znači da ima bilo kakve mogućnosti za bilo kakav odnos, čak i prijateljski. On je taj stav imao još unutra, a ja sam prihvatila - rekla je Ena i dodala:

- Ne gledam ga viŠe i ne moram da se ponižavam. Nije mi se dopao njegov intervju, ni njegovi postupci generalno otkad smo izašli. Nisam više primorana da ništa trpim i tolerišem i to je to. Videla sam da je danas okačio našu sliku, ne znam čemu to, neće dobiti reakciju, neće dobiti lajk i to je to, stavila sam tačku na tu priču - poručila je Čolićeva.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.