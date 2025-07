Ovo niko nije očekivao: Luka otkrio da li se čuo sa Bajom i šta mu zamera, a evo da li će nastaviti vezu sa Aneli nakon svega (VIDEO)

U novom izdanju emisije Narod pita, a voditelj Milan Milošević je u svom studiju ugostio Stefana Karića i Luku Vujovića.

Na samom startu emisije, Luka je otkrio da li se čuo sa svojim ocem Bajom:

- Nisam se još čuo sa tatom, zamerio sam mu malo, ali videćemo kada budemo pričali. Nisam video šta je izjavi - rekao je Luka.

- Jesi video da je rekao da mu se ne javljaš ako ostaneš sa njom - upitao je Milan.

- Nisam ispratio ništa, nisam ga još pozvao, želim da se sve stiša pa ću pričati sa njim - rekao je Luka.

- Kariću je l ti žao što nisi bio u Amidžiuju večeras? - upitao je Milan.

- Ma nije mi žao, uživam ceo dan i lepo sam se proveo - rekao je Karić.

- A ti Luka? - upitao je Milan.

- Video sam nešto, ne bih komentarisao - rekao je Luka.

- Ivan je branio Aneli, a bivša devojka od Gastoza, Zoricu Dukić kako on nju muva i ne prestaje? - upitao je Milan.

- To što on radi, to je nešto drugo, on je muvator, to svi znamo - rekao je Luka.

Autor: N.B.