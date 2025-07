Čekam dozvolu da progovorim: Luka progovorio o Anđeli i njenoj prošlosti, a onda se Karić dotakao čuvenog snimka (VIDEO)

U novom izdanju emisije Narod pita, a voditelj Milan Milošević je u svom studiju ugostio Stefana Karića i Luku Vujovića.

U toku emisije se uključila gledateljka Marija iz Stare Pazove:

- Veliko poštovanje za Karića, ovo ti je najbolja sezona ove godine, oličenje Elite definitvinoi a sve što si rekao za Anđelu si u pravu i mogao si još toga - rekla ja je Marija.

- Hvala na tome, borio sam se sa sobom ali sam izdržao, da je Osman bio unutra bilo bi ludilo. Sve najbolje Stefane - rekla je Marija.

- Luka, poštovanje. Moram da ti kažem neke stvari, tačnije da te pitam da li misliš da ti narod veruje da voliš Aneli - upitala je Marija.

- To me ne zanima, meni je bitno kako se mi osećamo, a ostalo lagano - rekao je Luka .

- Stefane celu sezonu tvog učešća je obeležio sukob sa Anđelom, ona je rekla da si je ti pljuvao - rekao je Milan.

- To nije tačno, ja sam zamerao Gastozu loše postupke prema njoj, ali to se njoj sviđa, i to je to. Njen posao nije da ona komentariše mene, već da drugi gledaju njene snimke. Ja sam odmah dobio snimke čim sam izašao. Svi mi imamo neke takve situacije, ja sam slao mojim partnerkama neke stvari, ali to je loš postupak tog momka, međutim ona ne treba da morališe a to se vidi. Ona je lepo prodala priču narodu i to je to. - rekao je Karić pa je Luka dodao:

- Anđela je bila sa mojim prijateljem, ja ne želim da komentarišem i potežem temu, jer to neće promenti ljudima mišljenje. Ja ću u sredu da se vidim sa tim drugom, ako imam njegovu dozvolu, sve će se znati - rekao je Luka.

Autor: N.B.