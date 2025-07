Šok!

Voditelj Milan Milošević poželeo je dobro veče narednom gledaocu, a kraj telefona bila je Milena Kačavenda.

- Ovde Milena Kačavenda. Nisam se odmorila, ne mogu da se sastavim i da se naspavam. Totalno sam neaktivna, ne pratim, nisam televizor upalila. Počelo je i kod mene skupljanje informacija, pošto ovaj bradati jarac planira da se zaj*bava. Zanima me odakle barata sa informacijama kojima je danas baratao?! Doneću histopatološke nalaze i magnetnu rezonancu. On je rekao da sam slagala, da on ima informacije iz bolnice, sigurno je pun informacija kao bu*a šimika. Za mene će dokaze morati da iznesu, ja sam prošle godine tužila Ivana Marinkovića i Miljanu, protiv Miljane sam povukla, a ove godine se sa mnom niko neće zaj*bavati. Odakle ti informacije o mom lažnom tumoru šake?! Šta tebe boli ku*ac da li ja imam tumor?! Šta tebe bre boli ku*ac, šta tebe to remeti?! Onom sp*rmatozoidu tvom istu priču pričaš, šta je tvoj problem?! - rekla je Kačavenda.

- Drago mi je da se ne baviš rijalitijem i da te više niko neće videti posle rijalitija - rekao je Luka.

- Hoćeš da te tužim za one pretnje, imam vremena?! Šta ćeš u petak kada donesem sve papire - rekla je Kačavenda.

- Ja ću da se izvinim i da kažem ko mi je to rekao...Ja sam tu informaciju dobio tada, ako je laž, možeš da šeruješ sve - rekao je Vujović.

- Se*rem ti se u karakter i u lavice, ne znam da li ti je majka rekla, da li možeš da objasniš to što smo se zagrlile?! Otkud tvoja majka da se meni javlja i što te ne podržava u odnosu sa Aneli. Da ti nisam možda pretila?! Ti govoriš da mene izvode iz rijalitija zbog lažne frke sa masnim tkivom?! Sram te bilo! S čime se vozite ti i tvoja kanta. Jedva čekam petak, goreće Balkan kada dođem...Ja sam bila na Anđelinoj strani u gomili situacija, ali ovo što su napravili pred kraj je smehotresna olimpijada - rekla je Kačavenda.

- Ti tvrdiš da sam u iznajmljenom stanu i da su promenjene brave?! Neće da demantuje ono što sam ja rekao. Ona nema dokaze da me demantuje - rekao je Luka.

- Nek pu*i ku*ac ovaj bradati jarac...Rekao mi je Baja da sam gospođetina, da ga je sramota šta mu ti priređuješ. Ti sopstvenog oca ne možeš da demantuješ. Uzmi tu plastičnu hoklicu, idi u rentiranu gajbu - rekla je Milena.

- Niti su brave promenjene, neka objave na stori, sarađuju sa nama. U četvrtak smo na Zlatiboru Aneli i ja, poslaću vam slike iz salona i iz stana, pa da vidimo kako će Milena Kačavenda da komentariše - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić