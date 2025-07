Ne štede reči! Karić otkrio da je očekivao IZDAJU od Anđele, Luka razvezao jezik: Kada je rekla da... (VIDEO)

Šok!n

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazana kompilacija odnosa Stefana Karića, Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, voditelj Milan Milošević porazgovarao je sa Karićem.

- Je l' si očekivao da će pući vaše prijateljstvo - pitao je Milan.

- Posle sukoba sa Mićom sam i mogao da očekujem, jer onakve reči nakon svih ručkova i to, mogao sam da očekujem. Meni je palo na pamet da je i ono s Pavlom planski odrađeno, znamo tamo da su ljudi spremni na sve kada je u pitanju rijaliti plasman. Ja sam taj koji je njih komentarisao na samom početku, kako sam ih kudio, tako sam ih i hvalio na početku - rekao je Karić.

- Luka da li misliš da je Anđela bila srećna kada je Dušica podigla Gastozovu ruku - pitao je Milan.

- Verujem da nije. Mi koji smo bili tu, Gastoz je neko ko ne bi s njom provodio vreme u tom datom momentu proglašenja, a pritom imamo Gastoza koji je rekao da želi da pobedi. Nešto što je možda promaklo, ako se sećaš, Anđela je rekla: "Gastoz je sve vreme znao da si je muvao napolju", kako je rekla Gastozu to još odavno. Gastoz je posle toga uvek sve ironično komentarisao Karića, ako je njemu bilo u glavi da je on kao muvao, ja ne verujem da mu je ona to i rekla - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić