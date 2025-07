Sofi do detalja otkrila sa čime se suočava!

Trećeplasirana u superfinalnoj noći "Elite 9" Sofi Tkačenko, sinoć je ekskluzivno za kamere našeg portala otkrila sve o aferi koaj je juče u medijima odleknula kao bomba.

Demantovala je navode da ima devojku, govorila je o problemima koji su je sačekali nakon rijalitija, ali i o odnosu sa Matejom Matijevićem.

- Ne mogu da budem dugo lažno raspoložena, meni se svaki dan plače, ali Mateja je najmanji problem od svih koje ja imam. On je tu da me podrži i da bude uz mene, iako se vidi po meni da nisam raspoložena posle izlaska. Ne mogu da pričam o potencijalnim problemima, meni su ukrali telefon i nisam ga imala posle izlaska. Društvenim mrežama i drugim stvarima koje imam u tom telefonu, hvala bogu pa imam ljude koji me podržavaju -rekla je Sofi, pa dodala:

- Ja sada nemam nijednu torbicu ni džep, ni sa pare, ni za telefon. Danas sam dobila sim karticu, ne znam gde da je stavim, samo mogu u uho. Ne znam ko mi je ukao telefon, nadam se da će se uskoro rešiti to pitanje. Ne postoji ništa u telefonu, samo mi je bitan kao i svakom čoveku i htela bih da se opustim i uživam. Moji su dobro i i ovo nije vezano za njih -kazala je Sofi.

- Postoje neke slike i ne tnam, za mene to nije toliko intimno, ja nemam gole slike i snimke. Ja sam zaboravila da to postoji, ja sam to juče videla i bilo mi je smešno. Ne znam odakle ljudi izmišljaju takve stvari, nikada nisam imala devojku niti bih imala. Imala sam ludu i slobodniju prijateljicu, ali nije mi bila devojka -zaključila je Sofi o aferi koja je juče odjeknula kao bomba o medijima, a reč je o Sofiinoj devojci.

Kako je izgledao ceo razgovor sa Sofi, pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.