ŠOK ISPOVEST ENE ČOLIĆ: SINA SU MI U ŠKOLI ZVALI 'MALI PEJA'! Otkrila Jovanove niske udarce, nakon Elite se zbližio sa njenim NEPRIJATELJIMA (VIDEO)

Ena bez dlake na jeziku otkrila sa čime se suočava!

Ena Čolić za naš portal otkrila je nove detalje iz odnosa sa Jovanom Pejićem Pejom, priznala je kakvo mišljenje ima o bivšim cimerima, ali i sa kim je ostala u dobrim odnosima.

- Fanovi su mi javili da je zapratio Filipa Đukića i da šalje glasovne Mini Vrbaški koja me pljuvala, to nisam videla. Otpratila sam ljude za koje znam da su pričali loše o meni. Ne zanimaju me hejt komentari i ništa me ne pogađa. U srži smo ono što jesmo, sad sam napolju, pa mogu da se pokažem onakva kakva sam, njegwe principe on pokazuje -rekla je Ena, pa se osvrnula na bivše cimere:

- Ostala sam dobra sa Teodorom i Bebicom, sa Dačom, mislim da je on okej, sa teta Milicom i sa Keti. Mateja, Sofi, Ana i Đedović, nadams e da nikoga nisam izostavila. O Mileni nemam ništa loše da kažem. Svima praštam, osim ljudima koji su mi pominjali dete -otkrila je Ena.

Ena otkrila kako je njen sin podneo mamin boravak u rijalitiju

- Bilo je problematično, zvali su ga "mali Peja", birio se sa svim i svačim, a moje sestre su mu isključile Instagram. To su upravo podrške koje su mom detetu pisale sve i svašta, ja se tim stvarima ne bavim -zaključila je Ena.

Autor: M. V.