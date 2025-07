Dok se Terza baškari sa Poršelinom, evo šta radi Milica Veličković! Odvela ćerku van Srbije, pogledajte kako se njih dve provode (FOTO)

Evo šta se dešava!

Bora Terzić Terza u "Eliti 8", u kojoj je zauzeo 18. mesto, ušao je u ljubavnu vezu sa Sofijom Janićijević i tom prilikom prevario je svoju, tada, trudnu verenicu Milicu Veličković, koja se tik pred porođaj uselila u Belu kuću i tom prilikom se suočila i sa preljubnikom, ali i ljubavnicom.

Ovim povodom ona je bila veoma žestoka prema Terzi, te je čak i otkrila da u ćerkinim papirima ne stoji njegovo ime i prezime na mestu oca, već da stoji "N.N.", a on je bio striktan u tome da će se do kraja boriti za svoje dete.

Naime, kada je napustio Elitu saznao je da je Milica već uveliko na moru sa malom Barbarom, te je otkrio da je blokiran i da ne može da je zove, a da li je u međuvremenu došlo do kontakta između njih dvoje, ostaje nam da saznamo. S druge strane, on je sa svojim najbližim prijateljima po izlasku proslavio na sebi svojstven način to što je postao otac, što su mnogi na mrežama komentarisali.

Sada, dok se on baškari sa Slađom Poršelinom u đakuziju, što je ona nedavno objavila, Milica s druge strane redovno objavljuje fotografije s ćerkicom s mora, a poslednji snimak iz bazena je sve oduševio.

Autor: Nikola Žugić