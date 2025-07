KO JE MISTERZIONI CRNOGORAC KOJI VOZIKA ANU SPASOJEVIĆ?! Pozvali smo bivšu učesnicu Elite, evo šta nam je rekla (FOTO)

Usijale se mreže!

Bivša učesnica "Elite 8" Ana Spasojević tokom svog učešća izrazila je duboke simpatije prema Danijelu Dujkoviću Munjezu s kojim je bila u emotivnoj vezi i s kojim je bila intimna, te je čak i radila test za trudnoću, s obzirom na to da se šuškalo kako sumnja da je u drugom stanju, a test je bio negativan, što je značilo da Ana nije bila trudna.

Ana se po izlasku iz rijalitija vratila svojoj staroj "ljubavi", a to je društvena mreža tiktok na kojoj provodi vreme i priča sa svojim pratiocima, ali je sada napravila malu pauzu jer je rešila da, kako vole to da kažu, "napuni baterije". Naime, ona je spakovala kofere i otišla u Ulcinj, u Crnu Goru, na more, a svi se na mrežama pitaju ko je crnogorac koji stalno vozika Anu po susednoj državi.

Ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa Spasojevićevom, koja nije želela da komentariše, tačnije, želela je da ostane uzdržana od toga da nam otkrije ko je taj misteriozni crnogorac, a nama ne preostaje ništa drugo, no da saznamo i ispratimo.

Autor: Nikola Žugić