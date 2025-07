LAŽE LJUDE DA JE S ANOM DA BI UZEO NOVAC?! Pink.rs u posedu Kordinih ŠOK prepiski, svi čekaju reakciju Nikolićeve (FOTO)

Au, sve crno na belo!

Stefan Korda u "Elitu 8" uselio se ruku pod ruku sa svojom devojkom Anom Nikolić, koja se podvrgla operaciji promene pola, te je nekada bila Mika Vasić, a sada je mnogo srećnija i zadovoljnija Ana Nikolić.

No, međutim, kako je napustila rijaliti zbog sahrane oca Radeta Vasića zbog čijeg je lečenja, u prvi mah, i ušla u isti, njen dečko pušten je kako bi joj bio podrška, ali je on to zloupotrebio i tom prilikom se dopisivao sa diskvalifikovanom učesnicom Saškom, koju je muvao, dok je njegova devojka plakala za pokojnim ocem.

Ovaj skandal potresao je sve, pa i njenu majku koja je bila gost u rijalitiju mesec dana, Radu Vasić, a koja je nešto kasnije napustila rijaliti zbog zdravstvenog stanja i bolesti koja joj se vratila. Njih dvoje nisu ostali zajedno, Ana je jedva dočekala, kako je sama pričala, kraj rijalitija kako bi se rešila Korde, a čak je tražila i zabranu prilaska.

Do pomirenja, prema našim saznanjima, nije došlo, ali to nije sprečilo Kordu da laže kako su se pomirili kako bi iznudio novac koji mu je, kako je pisao, bio preko potreban. Naime, u prepiskama koje možete videti u galeriji ispod, on je slagao da se pomirio sa Anom kako bi mu fan poslao novac.

Autor: Nikola Žugić