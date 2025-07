Ti si slušala Maju: Gledateljka osula paljbu po Eni zbog uvreda prema Aneli, pa joj prebacila ponašanje prema Peji (VIDEO)

U večerašnjem izdanju emisije Narod pita, voditelj Milan Milošević ugostio je Enu Čolić i Aneli Ahmić.

Na samom startu emisije se uključila gledateljka Bosiljka iz Beograda, ona je prvo komentarisala Aneli:

- Dobro veče Aneli, ti si moja Bosanka, ja tebe gotivim i želim ti sve najbolje, bože zdravlja kada budem došla u Sarajevo moramo da popijemo kaficu. Ja ti želim sve najbolje - rekla je Bosa pa se obratila Eni:

- Ena ja te neću vređati, samo ću ti reći, da imaš muško dete i da bi trebala debelo da vodiš računa kako si se ponašala, šta si radila pogotovo utorkom u alkoholisanjom stanju, muško dete ne oprašta majci svkakave stvari. Ne osuđujem te, ali to je kardinalna greška - rekla je Bosa.

- Jeste vi gledali moj se*s? - upitala je Ena,

- Gledali smo, par puta je pao prekrivač, videlo se - rekla je Bosa.

- U pravu ste, ali nije razlika žensko i muško dete, jeste se to desilo, da smo bili napolju bilo bi i ranije, a moji roditelji su objasnili to mom sinu - rekla je Ena.

- Veruje mi sin ne oprašta majci jer kad mu neko kaže da si k, to boli. Moraš da vodiš računa je nakon toga. Ja tebi jedino zameram one monstruosne reči. Nemoj nikome da želiš da ide dva metra ispod zemlje, to ti ne treba.- rekla je Bosa.

- Hvala na savetu - rekla je Ena.

- Sumnjam da je problem to što si se družila sa Majom Marinković da vređaš ANeli, to su Majine reči - rekla je Bosa.

- Maja je mlađa od mene, ne bih ja nju pitala sigurno za Aneli, a ja sam nju pitala da li mogu botoks da dobijem - rekla je Ena.

- Svi znamo da si bila sa Markom Miljkovićem, slušala si onu profutnjaču Maju, svi smo videli slike tebe i MArka, svi znamo gde je Maja sticala znanje, ona je odrasla u javnoj kući koje je njen otac držao. - rekla je Bosa pa je dodala:

- Žao mi je što ju je majka ostavila, pa je otac napravio od nje tešku k... Ena nemoj da se brukaš, jurila si mlade momke, dečko od 17 godina Breskivcin brat, Peja je mlad i neiskusan, tu juriš to dete. Ti se svom detetu nisi obradovala kada je ušao, a da ne pominjemo što si Pejinoj porodici želela smrt - rekla je Bosa.

- Sve je žena u pravu. Meni nije jasno što si ti mene napala sa vrata, jer da to nije uradila to ne bi bilo zanimljivo- rekla je Aneli.

- Ti ne razumeš šta ja tebi nešto govorim, ja sam svakog dana bila tema u rijalitiju, a i komentator - rekla je Ena.

- ŠTa si ti pokazala dobro - upitala je Aneli.

- Ja sam pokazala ko sam, a tebi je jasno sve posle Sitinih reči. Ti ništa nisi poštovala, emisije, raščupana, trenerke, evidentne su razlike između nas - rekla je Ena.,

- Vređala si bolesnu decu, vrešala na svim osnovama - dodala je Aneli.

- Ja to nisam rekla, meni je žao što si ti takva - dodala je Ena.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.