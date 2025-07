Šok! Aneli otkrila da je Asmin prevario Staniju sa Majom Marinković, evo kako ih je provalila (VIDEO)

U večerašnjem izdanju emisije Narod pita, voditelj Milan Milošević ugostio je Enu Čolić i Aneli Ahmić.

Milan je upitao Aneli da li je ispratila šta je Asmin govorio o njoj:

- Nisam ispratila ništa, ali sam načula i tamo i sada ovde da je on svašta komentarisao. Ja mislim da je on i dalje zaljubljnen u mene, ja sam rekla da dokle god sam ja na javnoj sceni, oon me neće ostaviti. On je rekao da sam ja zbog njega i Stanije postala poznata, ali to nije istina. Verujem ja da bi se on pomirio sa mnom sutra, ali ja se njega plašim, uputio je on meni mnoge pretnje. JA sam prošle godine videla da mi je uništen auto, nakon toga se to isto desilo Siti, ne bih to pokazivala. - Rekla je Aneli pa se osvrnula:

- Mislim da je on bio i sa Majom, neke stvari su se dokazale, torbice, sat ruka prst, zato me je i Maja napala na Elitoviziji. Ja sam mnogim ljudima otvorila oči, oni su bili zajedno sigurno, on je sigurno prevario Staniju sa Majom.

- On se sprdao sa tobom - rekao je Milan.

- JEste, ja sam mu to dozvolila ali to je to. Ne želim da moj život ispašta zbog njega, nek živi život. Imamo mi slike da su on i Maja bili zajedno, ja pretpostavljam to. NJega je devojka savetovala da prestane sa izjavama, on nije prestajao sa komentarisanjem mene, njemu radi sujeta. Čula sam da su mu uzeli i klub a ne nešto drugo. - rekla je Aneli.

- Da li ti prija što te je podržao Alibaba i rekao da si ti kulutnra - upitao je Milan.

- To je činjenica, ali verujem da je on i hteo nju da pecne. Mene prija to što me on podržavam, ja sam se njemu izvinila što sam mu pomenula dete i to što on sada radi pokazuje da je on čovek. Njihov dete bolje da je sa njim, nego sa njom pošto ona nije sa detetom - rekla je Ena.

- Tvoje dete nije sa tobom isto - rekla je Aneli.

Autor: N.B.