AU: Gledateljka raskrinkala Aneli, otkrila sve o njenoj prošlosti, a onda je Milan pokazao slike Ahmićeve koje je dobio (VIDEO)

Nerelano!

Nakon kratke pauze, Ena Čolić je krenula da čita prepiske u kojem Aneli vređa Asminovu sestru.

- Evo ovde se sve vidi da Aneli vređa na nacionalnoj osnovi. Ovde se vidi sve - rekla je Ena.

Nakon toga u emisiju se uključila gledateljka Nina.

- Ena nemoj da se nerviraš, nije važno šta kaže nego ko kaže. Ti si lepotica niko ti ne može ništa, uživaj. To što si ti rekla sorta, to nije vređanje, ja sam te razumela, a ograničena Aneli nije - rekla je gledateljka pa je dodao:

- Ti si divna, šarmantna, spontana, oduševljena sam sa tobom. A ono što ti je Peja rekao da si gepekovana, to nije trebalo da ti kaže. To je trauma svega što ti se deislo, ali ne daj se, izdrži. Ti si dama, a ja nemam komentar za to, a ova što se smeje prekoputa tebe, je užasana - rekla jegledateljka.

- Aneli koliko dugo si igrala na šipki u Švajcarskoj - upitala je gledateljka.

- To uopšte nisam ja, to je laž. - reka je Aneli.

- Kada je Aneli ušla u prošlu sezonu, ona se tokom sastanka upiškila, a to se pravdala antidepresivima, a kada ponižavaš Đedovića, O njemu si takve stvari pričala a on je o tebi toliko malo rekao koliko je znao - rekla je geldateljka.

- TO možda nije radio Đedović ali su njegove lutkice - rekla je Aneli.

- Tvoja mama je rekla da ti šmrkneš crtu, a Ena ako te oni tuže, nema za šta jer je sve ona to radila - govorila je gledateljka. pa dodala:

- Rekla si da ne znaš ko je Risto, a sada si rekla da si bila sa njim,a nikada nisi bila kod njega na grobu. Ena ti treba da tužiš njih ne oni tebe, nije ni čudo što je Baja rekla da će pre dati glavu, nego da Luka bude sa Lukom. - rekla je gledateljka, a Milan je pokazao slike koje je dobio na kojima je Aneli.

Autor: N.B.