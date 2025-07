Ne kajem se, bile smo intimne: Matea otvorila dušu o Miljani, otkrila sve o odnosu sa Zolom, a evo da li su se čuli nakon Elite

Matea Stanković, učesnica “Elite 8” je bez ikakvog ustručavanja govorila o aferi koju je imala sa Miljanom Kulić, ali i Lazarom Čolićem Zolom, njenim nekadašnjim partnerom.

Kako je Matea objasnila, shvatila je da je Zola sa njom bio samo iz interesa.

- Sada sam slobodna, upućeni ste da sam bila sa Miljanom, nakon par meseci sam bila za Zolom. Po izlasku sam saznala da se raspitivao o meni, gde živim, koliko zarađujem, koliko kvadrata ima moj stan. Malo se zaj*bao, mislio je da su to njegovi drugari, a to su moji ljudi - rekla je ona i dodala:

- Nismo se čuli, niti smo razgovarali, posle svega ne znam ni šta bih mu rekla. Mislim da je bio sa mnom iz čistog interesa, jer da je drugačije zašto bi ga zanimalo šta imam i da nemam ništa, ako si sa mnom, sa mnom si. Smatram da dvoje ljudi koji dobro funkcionišu mogu mnogo toga da urade.

Bez obzira na to što se njen odnos sa Miljanom nije završio slavno i rastale su se u svađi, o Miljani ima samo reči hvale.

- Naš odnos je bio veoma turbulentan, sve je bilo spontano, a onda smo se i posvađale, pa je nastao haos. Ona je posle toga ubrzo i izašla. Videla sam da se u nekom intervjuu prala od tog odnosa, ali ja ne mogu da lažem i da kažem da nismo imale ništa kada napolju postoje video-snimci na kojima smo intimne. Već sam priznala da sam bisekualka i da mene privlače i žene i muškarci. U tom momentu poneo me je taj trenutak, i desilo se. Možda mi to nije trebalo u rijalitiju, ali ne kajem se - rekla je ona i dodala:

- Do skoro sam mislila da bih promenila to što sam bila sa Miljanom, ali i to me je naučilo da ne ulazim brzo u odnose, da ne verujem ljudima. Ona je divna osoba, ja ne mogu ništa loše da kažem za Miljanu, ali ona je dva dana super, posle poludi i prešalta se. Razišle smo se u svađi, tako da nemam nameru da joj prva priđem.

Matea je verovala u ljubav Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, ali kada je shvatila da njena bivša rijaliti cimerka nije iskrena.

- Od samog početka sam mislila da je postojala ta ljubav, ali kako je vreme prolazilo, Anđela je postala nadobudna i Gastoza je to udaljilo. Počela je da laže, izvrće stvari, dosta nelogičnosti ima u svemu što je rekla.

Autor: N.B.