Totalni hit!

Voditelj Milan Milošević porazgovarao je sa Stefanom Karićem i Anđelom Đuričić o njihovom sukobu.

- Kada je počeo vaš sukob - pitao je voditelj.

- Ona je želela konflikt sa mnom non stop, ali joj ja to nisam dozvoljavao jer sam uvek imao lepe reči za nju. Bio sam na njenoj strani od početka, ali kada je bilo to sa Mićom, ja sam stao na Mićinu stranu. Ona je išla s Mićom na ručkove i pića, savetovala se sa njim. Više puta me je uvredila i ponižavala, gledao sam da je to govorila u besu i afektu i onda je skočila i rekla: "Ti ideš namerno protiv mene zbog Aneli", ja nisam u pab tada ušao i trenirao, ali je bilo momenata da preko tih peckalica uđe u sukob i uspela je - rekao je Karić.

- Nije tako krenuo naš sukob. Tada smo obostrano krenuli da se svađamo kada je on dobacio nešto u mojoj svađi. Ja sam mu dva puta oprostila, u raspravu sa Gastozom me je provukao, pa mi se izvinio. Kada sam mu ja rekla da proguta, dok je jeo, on je meni rekao: "progutaj ti" - rekla je Anđela.

- Što si ti htela da momak nasilnik i takav lik spava pored tebe - rekao je Stefan.

- Ja sam samo htela da zauzmeš krevet, ja sam tebi bila omiljena, kraj i tačka - rekla je Anđela.

Milan je poželeo dobro veče i narednom gledaocu.

- Gringo iz Zagreba je. Pozdrav za Stefana, imamo zajedničke prijatelje. Ko je drugi gost?! A vaš je gost Anđela, jako si lepa Anđela, ušla si u krivo kolo. Mislim na sve ovo zadnje sa Gastozom, šta ti je to trebalo - rekao je gledalac.

- Šta da radim, desila mi se ljubav i to...Drago mi je ako je iskreno mišljenje, napravim i ja neke greške, učimo se, radimo na tome, valjda će to vreme da odnese i biće bolje - rekla je Anđela.

- Nije do vremena, do tebe je, ti to praviš. Anđela je nebrušeni dijamant koji treba neko izbrusiti. Ja bih Anđelu oženio, ali da je malo izbrušena. Upoznala me je, na mom brodu u Budvi je bila pretprošle godine - rekao je gledalac.

- Nikada nisam bila na brodu, ne znam ko je čovek - rekla je Anđela.

- Kada sam je prvi put video rekao sam da imam ja ovako lepe noge, ja bih leteo u vazduhu - rekao je gledalac.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić