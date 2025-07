ON JE NAJGORI LIK: Karić otkrio šta misli o odnosu Anđele i Gastoza, pa opleo po Urošu Staniću (VIDEO)

Prethodne večeri u emisiji Narod pita, kod voditelja Milana Miloševića gostovali su Anđela Đuričić i Stefan Karić.

Pred sam početak emisije, naša ekipa je razgovarala sa Stefanom koji je otkrio da li se pripremio za suočavanje sa Anđelom.

- Od mene ništa novo, biće neke stvari kao što su ljudi gledali, sve će biti kao što je i bilo - rekao je Karić pa je otkrio da li je gledao Anđeline klipove u kojima priča o njemu:

- Nisam, slali su mi danas, ali mene to na zanima, ne zanimaju me učesnici, trenutno su mi druge stvari bitne.

Da li si dobio neki savet od devojke za suočavanje sa Anđelom? 

- Ona se mene ne meša u te neke stvari i situacije, ni ona ni Osman.

Da li si stigao da ispratiš da ti je neko bio lažan prijatelji u nekim klipovima?

- Mene to ne zanima, to ostavljam iza sebe, ne interesuje me da li mi je neko nešto pričao, komentarisao, bilo šta.

Koga bi izdvojio kao najvećeg foliranta, najgori lik?

- To je mali Uroš, on je mene provocirao, ali nije uspeo u tome, na kraju je lupao glavom o kapiju.

Kako komentariše odnos Anđele i Gastoza?

- Sve najlepše im želim i to je to.

Autor: N.B., A.N.