Nikad neću zaboraviti jer... Ena Čolić otkrila da li je bila intimna s Filipom Đukićem pred Gastozom (VIDEO)

Iskrena do koske!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je četvrtoplasiranu superfinalistkinju "Elite 8", Enu Čolić, koja je ovom prilikom otkrila da li je bila intimna sa Filipom Đukićem na Gastozove oči.

- Da li je tačno da se Gastoz probudio na kauču dok si ti bila intimna sa Filipom? - pitao je Nikola.

- Ne, već sam rekla, nije istina! Istina je da je on bio tu kada sam ja došla. To meni nije bio najavljen after, ja sam se probudila, spremila i došla na doručak kod njega. Bilo je oko 10, 11 ujutru, on je video da sam ja smorena, pitala sam ga da odem kući, rekao mi je: "Nemoj molim te, sedi, sad će oni da odu". Gastoza nisu mogli da iznesu nikako, ostavili su ga tu da spava. Tako kako sam bila u roze helankama, roze gornjem delu, neću nikada zaboraviti jer mi nije bilo ono "idi mi, dođi mi", nije to bila šema, nego smo bili konstantno u komunikaciji, neki odnos, s tim što nije bilo ozbiljno kao da ću da se udam za njega, što ne znači da sam se viđala s nekim još. Kada smo se probudili jer sam morala kući, mi smo i tada jedva probudili Gastoza. Videla sam da je Filip izjavio da mu nisam bitna, pretpostavljam da je potvrdio priču svog drugara jer je video da je zaglibio s obzirom da takve stvari priča jednoj devojci - rekla je Ena.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić