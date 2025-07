Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije "Intimna pitanja", voditelj Nikola Žugić ugostio je četvrtoplasiranu superfinalistkinju "Elite 8", Enu Čolić, koja je ovom prilikom progovorila o porukama koje je njen sin dobijao od, kako kaže, Aneline podrške.

- Zbog čega tvog sina zovu “Mali Peja” u školi? - pitao je Nikola.

- Pa to je jedino što je on meni rekao, nije mi se žalio, nije takav tip. Pa kao zato što je moj dečko Peja, pa kao mama ti je s Pejom, pa si ti mali Peja. Nije nešto to toliko prestrašno. Najstrašnije je ono što je Anelina podrška radila, to su poruke posle kojih nikad niko od njih, ne znam kako može da ima obraza da mi kaže da sam ja morbidna. To su poruke koje su slate detetu od 13 godina, kako mu žele da postane suicidno i da se ubije kakvu majku ima. Kako ako ne završi kod svog oca, da izvrši samoubistvo i onda su moje sestre ugasile mom sinu instagram na neko vreme - rekla je Ena.

- Kada bi morala da odaberes kumu za svadbu, biras li Situ ili Aneli? - pitao je voditelj.

- Aneli. Sita mi je baš čudovište, ono je, ja ne znam, toliko je žena zla, negativna i strašna, iskreno, molim Boga da je ne sanjam nikada. Aneli je mnogo bolji čovek od nje, čini mi se - rekla je Ena.

U video-prilogu na početku teksta pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić