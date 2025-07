HAOS MI JE! CIMAM SE DA NAĐEM STAN! Sofi nakon Elite 8 ostaje u Beogradu, progovorila o planovima i odnosu sa Matejom: Sama sebi sam davala lažnu nadu

Ukrajinka Sofi Tkačenko bila je trećeplasirana učesnica “Elite 8”, a ponela je i titulu jedne od najkulturnijih takmičarki ove sezone.

Po izlasku iz rijalitija ju je sačekala baka, sa kojom danas iznajmljuje stan u Beogradu, a u intervjuu Sofi priznaje da želi da ostane u srpskoj prestonici, gde će započeti karijeru.

- Nisam se odmorila, iako sam mislila da ću tek kada izađem da pojedem sve i svašta i da odmorim. Nadam se da ću uskoro, jer sam to jako, jako želela. Da, hoću da ostanem u Beogradu, zato se i cimam i imam veliki haos, ali pomažu mi moji prijatelji koje sam u “Eliti” stekla, a to su Mića, Stefan i Mateja. Sad moram i da nađem gde da živim, neki stan, da ostanem tu. Meni se jako sviđa u Beogradu. Najviše bih volela da imam tu neku umetničku karijeru, u pravcu muzike i mode, da sve sklopim u jedno. Volim da imam više zanimanja, da radim jedno isto mi je dosadno.

Bila zaljubljena u Mateju

U rijalitiju pokazala simpatije prema Mateji Matijeviću, ali kako nije dobila povratan fidbek, ona se povukla i sa Matejom planira samo poslovnu saradnju.

- Ja sam iskreno razmišljala o tome da bi to bilo dobro, htela sam nešto drugo pre, ali sada razumem da bi mi bili odlični kao muzički par, dens tandem. Nadam se da će se to ostvariti, imamo neke planove. Možda ćemo i neki biznis ostvariti, pričamo o tome.

Sofi: "Sve mi se skupilo"

Mateja je tokom žurke nakon završetka “Elite” vrlo otvoreno govorio da Sofi gleda kao prijatelja i da prema njoj ne gaji nikakve emocije, zbog čega se ona rasplakala. Priznaje da joj je to zasmetalo, ali isto tako i da joj on nikada nije davao lažnu nadu, već da je ona sama verovala da će njih dvoje uspeti nakon “Elite 8”.

- To je meni uvek smetalo, ali to nije glavni problem zbog kog sam se rasplakala, samo mi se skupilo, bila je to kap koja je prelila čašu. Imala sam briga i obaveza, a malo šta je zavisilo od mene. Mića me je smirio i utešio, dao mi je sigurnost da će se sve rešiti. Mateja mi nije problem, razgovarali smo i nakon toga. Čitala sam komentare da Mateju svi napadaju. On nije ništa loše rekao, bio je iskren u svojim izjavama. Bilo bi glupo da se uvredim jer nije mi prvi put da to čujem. Sama sam sebi davala lažnu nadu, jer sam mislila da će se nešto promeniti kada izađemo napolje. Ljudi su me ubeđivali da ćemo biti zajedno kada izađemo napolje, ali je on meni govorio da među nama neće biti ništa. Napolju sam shvatila da se ništa među nama neće biti, sada mi je sve jasno. Ne moram da tražim razloge zbog kojih neki muškarac neće da bude sa mnom. Ne mogu da budem tužna zbog toga i da mislim da je nešto do mene.

Sofi ne krije da je zbog bivšeg dečka patila, ali da je bilo više onih situacija kada su muškarci patili za njom.

- Svi mi pričaju da sam mnogo lepa. Uvek su muškarci patili za mnom, a mene nisu zanimali. Vidim muškarca lep, zgodan, ali mi nije zanimljiv, toksičan, mnogo mi je bilo teško da nađem nekoga ko mi je zanimljiv. Patila sam jedino za bivšim dečkom, to je već bio kraj našeg odnosa. Nisam imala nikoga osim njega, nisam imala društvo, bila sam usamljena zbog našeg raskida, ali čim sam našla društvo, meni je bilo bolje, drugarica me je uzdigla i tada sam shvatila svoje vrednosti - rekla je ona i dodala:

- Obraćam se svim devojkama: “Nikada ne patite za muškarcima, morate da znate svoju vrednost. Vredite mnogo, oni moraju da pate za vama, a ne vi za njima”.

Autor: M.K.