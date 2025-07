Gastoz uputio javno izvinjenje Ani Radulović: Zbog optužbi njegove bivše devojke poslao brutalnu poruku, voditeljka u suzama (VIDEO)

Otvorio dušu na samom početku programa!

Nenad Marinković Gastoz u emisiji "Narod pita" uputio je javno izvinjenje Ani Radulović zbog stvari koje je njegova bivša devojka iznela.

- Je l' sam drugarica, pojela g*vno ili si ti p*der? - upitala je Kačavenda.

- Je l' me voliš? - pitala je Milena.

- Ne, neću da se pozdravim sa tobom - odgovorio je Gastoz.

- Vidi Milena Kačavenda, ovde nisam došao da se ljubim sa tobom. To što voliš piletinu, to je druga stvar. Da li mogu malo da privatizujem emisiju? Izvini zbog svega što ti se izdešavalo, znaju da sve što si preživela. Jako nešto ružno, ne znam koliko ljudi koji znaju osobu koja je iznela za nas i što je van svake pameti nije pri sebi. Ljudi oko nas znaju sve, dolazila si kod nas u kuću, vodila program i kad sam izašao i video da nam neko radi o glavi. Taj neko je bio moj, a ja sad da ne kažem to celom svetu. Preuveličavali su kad sam ti rekao da si lepa, ja sam o tebi rekao sve najlepše što sam ikad imao. Znam tvoje dete, celu tvoju porodicu. Izvini od srca. Nije čak ni ona kriva, nego nego drugi. Ne znam kako da nadozovem takvu osobu - govorio je Gastoz, a Ana je zavšrila uz suzama.

Autor: A. Nikolić