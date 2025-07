Žestoka vređalica: Dača se uključio u program i žestoko opleo po Gastozu, pa pružio javnu podršku Kačavendi! (VIDEO)

Haos u programu ne prestaje!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkoviča Gastoza i Milenu Kačavendu. Usledilo je novo uključenje i javio se bivšu učesnik "Elite" Danilo Dačo Virijević.

- Treba on malo da priča o svojoj vezi, verovatno kriju i to prave zarad gledanosti. Narod treba da razmišlja da li su u vezi, ne smetaju mu klipovi, a unutra su mu smetalo. Ovo je veliko blamiranje. Hteo sam Mileni da kažem par lepih stvari o njoj jer on njoj nije do kolena. Čestitam na prvom mestu, ali koliko je ponižavao onu devojku - govorio je Dača.

- Ja hoću da odgovorim, poštujem ovu emisiju i razumem da ljudi ovde zovu - dodao je Gastoz.

- Kačavendi je majka umrla dok je bila u Eliti, kad čuje neku pesmu čuje se nje, a on nije smeo da dozvoli to drugarici Džordi. Kad je Kačavenda rekla da je videla njega i Sofi on je iskoristio priliku da kaže da Kačavenda ogovara Sofiju i Sandru i da kaže da ih ona ne podnosi - nastavio je Dača.

- On će u diskoteke u Beogradu da uđe samo preko mene mrtve - poručila je Milena.

- Ko je ovaj narod koji pita, ja Daču ne znam - poručio je Gastoz.

- Milena, da li žališ što si prekinula druženje sa njim i želiš da shvatiš da si prolazila kroz nešto što je i on? - upitala je Ana Radulović.

- Ne želim da shvati, ko ga j*be. Njemu je majka umrla pre 15 godina i to je ozbiljan teret, ma p*ši bre k*rac. Znaš šta je tragedija? P*čko jedna - besnela je Kačavenda.

- Dokle god je vas ovakvih lešinara ja ću da uzmem lovu jer ljudi znaju šta je iskrenost - rekao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić