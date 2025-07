Takmičar "Elite 8" Danijel Dujković Munjez je odgovarao na pitanja čitalaca Pink.rs, koja su mu u okviru rubrike "Insta rešetka" postavili putem Instagrama.

Kako je u okviru rublike "Insta Rešetka" za Danijel Dujković Munjez stiglo pregršt pitanja, morali smo da izdvojimo ona najaktuelnija pitanja koja su se najviše puta ponavljala.

- Da možeš da biraš da li bi pre izabrao da izbrišeš odnos sa Slađom Poršelinom ili Anom Spasojević? -glasilo je prvo pitanje.

- Pošto mi Stefani zamera da sam iskreniji bio sa Anom, pre bih izbrisao sa Anom -rekao je Munjez.

- Da li bi oženio Stefani? -glasilo je jedno od pitanja.

- Uvek -rekao je Munjez.

- Koliko se razlikuje tvoj i Stefanin odnos napolju od onog iz Bele kuće? -glasilo se naredno pitanje.

- Dosta se razlikuje, ne trpimo neke komentare. Napolju smo se jednom posvađali oko neke gluposti, a unutra smo se svađali svakodnevno -rekao je Munjez.

- Kako se nosiš sa tim da bi ostao nebitan N.N otac da se Matora nije zaljubila u Draganu? -glaislo je naredno pitan je.

- To me ne interesuje, ja znam da ne bih bio N.N otac i to je najbitnije -rekao je Munjez.

- Šta misliš o Terzi i Sofiji kao paru i da li misliš da mogu da nastave svoj odnos? -bilo je naredno pitanje.

- Sa Sofijom sam u super odnosima, Terza mi je kao brat, ali ne trebaju da budu jedno sa drugim -rekao je Munjez.

- Da li si video Konstantina? -bilo je jedno od pitanja koje se najviše ponavljalo.

- Video sam video i slike, u roku od dva dana idem da vidim sve -rekao je Dujković.

Kako je izgledala cela Insta Rešetka sa Munjezom, pogledajte u nastavku:

Autor: M. V.