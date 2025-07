ZABOLELO ME JER JE FLERTOVALA SA DRUGIMA: Peja progovorio o odnosu sa Enom nakon rijalitija! Evo i da li se kaje zbog veze sa Čolićevom i kako Zlata gleda na sve ovo

Peja nikad iskrenije o Eni Čolić!

U novom izdanju emisije Premijera-vikend specijal Jovan Pejić Peja otkrio je kakav odnos nakon "Elite 8" ima sa Enom Čolić.

- Mama i tata su uvek imali lepo mišljenje, ja sam srećan i ponosan zbog toga jer su zadovoljni mojim učešćem. Voleo sam i bio iskren prijatelj. Zamerili su mi i roditelji neke stvari, ali su pre svega ponosni -rekao je Peja.

- Ja sam postavio tu sliku jer smo pričali da smo jedna od najlepših parova. Ne čujemo se, izgobili smo kontakt. Ja sam jedva čekao da dođem kući i mislim da smo i ja i ona ostali pozitivni. Nemam razloga da se nešto viđam i družim zbog stvari koje su izrečene, ali gledaću da je ne vređam, mislim da to nismo zaslužili. Ja sam video neke fotografije koje su me odvukli da budem sa njom -rekao je Peja, pa dodao:

- Zabolelo me je jer je flertovala sa drugim ljudima kada smo imali najveću svađu. ja sam rekao da sam je voleo,a li sam video posupke koji su mi pokazali da ja nisam nešto što će joj ostati za ceo život. Mislim da smo se izgubili i da nema povratka. Voleo sam tu devojku i gledam da se emotivno raščistim, ne bih drugoj devojci da dajem lažnu nadu -kazao je on.

- Ja ću uvek biti na strani majke, to je žena koja mi je na prvom mestu. On me je gledala u najtežim situacijama i normalno je da je stala na moju stranu. Nema potrebe da Ena provlači moju majku, ni ja njene ne provlačim. Ona nek objasni ono što ima da kaže. Majka je ispala gospođa i svi kažu da su mi roditelji face. Majka je gledala da sve prođe na najbolji način -rekao je Peja, pa otkrio da li se kaje zbog veze sa Enom.

- Svi mi učimo iz odnosa i ne kajem se zbog toga. Možda bih bio dosadni ili realniji, možda bih ćutao, ali mislim da sam dobio na sigurnosti. Pokazao sam i dobru i lošu svoju stranu. Niko ne bi znao da znam da volim da nisam bio u vezi -zaključio je Peja.

Autor: M. V.