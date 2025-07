Želimo da unakazimo jedno drugo, a posle... Gastoz progovorio o sukobima sa Anđelom, pa priznao kako njen otac Veliša gleda na to! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Rijaliti rešetanje" ugosio je pobednika "Elite 8" Nenada Marinkovića Gastoza koji je podelio prve utiske nakon trijumfa u najgledanijem rijalitiju u regionu.

- Ima li neke razlike sad 100.000 evra u džepu, da li imaš neke planove? Izašli ste nakon 10 meseci, bile ste glavna tema - rekao je Joca.

- Ja i u mesaru da odem biću glavno meso. Hoću da ispoštujem sve, pa da nestanem sa lica zemlje na jedno mesec ili dva, a onda ću da vidim šta ću - govorio je Gastoz.

- Navijao si da Anđela bude prvo mesto, a šta si očekivao? - pitao je voditelj.

- Očekivao sam da nema teorije da pobedi. Mislio sam da će Anđela, gurao sam tu priču, ali je Dušica meni podigla ruku. Totalno sam se šokirao, nisam verovao - dodao je Gastoz.

Gastoz se dotakao u razgovoru i žestokih prozivki Lepog Miće, ali i ostalih ljudi koji

- Kako da slušam Lepog Miću koji je bio u 20% glasova od celokupnog broja učesnika? Kako on nekome da prenese ono što je u glavi i kad je u manjini, ko će njemu da veruje? On da je neko m*do imao bi trećinu glasova sam, a ne mi da imamo 80%. Ako je Mića već izvaliop našu priču i kako smo mi to namestili eto ljudima da ponove za sledeću sezonu. Nismo imali s*ks cele sezone, pred kraj smo počeli da se gazimo i sve je to naša dogovorena priča. Ako ne znate kako da pobedite imitirajte Anđelu i Gastoza i eto 100.000 evra - govorio je Gastoz.

- Kako je protekao susret sa Velišom? - upitao je Joca novinar.

- Kad sam sa njim popio jednu rakijicu. Veliša zna da je to rijaliti, izleti nam svašta, želimo da unakazimo jedno drugo, a posle 15 minuta nam bude žao i želimo da izgledamo. Koliko god da smo se peglali unutra mislim da nije prelazilo limite. Anđela i ja nismo preterivali i pazili smo šta pričamo. Najbitnije je da smo izašli zajedno i da smo u dobrim odnosima - pričao je pobednik "Elite 8".

Autor: A. Nikolić