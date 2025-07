Našli smo zajednički jezik u svakom mogućem smislu: Anđela otvorila sve karte o odnosu sa Gastozom, pa priznala kako će potrošiti 50.000 evra! (VIDEO)

Ovo su svi hteli da čuju!

Voditelj Jovan Ilić u emisiji "Rijaliti rešetanje" ugosio je drugoplasiranu učesnicu "Elite 8" Anđelu Đuričić, koja je na samom početku otkrila kako se oseća nakon napuštanja imanja u Šimanovcima.

- Tempo je pakao, samo smo preko dana slobodno. Imam emisije, veliki tempo, ali je lakše kad smo izašli. Ne moram stalno da odgovaram na pitanja svaki dan i razmišljam. Preko dana odmaramo, imamo emisije, ali to su naše obaveze. Nisam stigla toliko da se odmorim, ali sad ću i ja valjda na neki odmor - govorila je Anđela, a onda otkrila gde će da uložiti nagradu od 50.000 evra.

- Biće odmora biće pametnog investiranja i gledaću da to pametno potrošim i uložim - odgovorila je ona.

- Kako komentarišeš uključenje Lepog Miće i reči koje ti je rekao?

- Ja sam bila u "Narod pita" prvi gosti i žao mi je jer ljudi nemaju svoj život i ne cene vreme sa porodicom. Ja prve dane trošim na ljude koji su mi najbitniji, a ne da zovem učesnike u "Narod pita", nemam vremena za to. Žao mi je što im nije ispunjen život, meni jeste - govorila je Anđela.

- Da li si pogledala klipove za Gastoza i tebe iz rijalitija? Kakva je situacija u glavi?

- Najviše sam gledala za Gastoza i mene, to me najviše zanima. Naišla sam na klipove ljudi koji nas vole, savršeni su. Bilo je i svađa, sad mi je žao i kad vratim film pomislim da nije bio toliki razlog za raspravu, ali u tom trenutku to bude najveće. Mi da nismo bili unutra bilo bi drugačije i tome ne bismo pridali na značaju - rekla je ona.

- Kakva je situacija sa Nenadom? Šta se dešava? Šta planirate? - upitao je voditelj.

- Stalno mi šalju pitanja... Mi smo stvarno u dobrom odnosu, ne mogu ništa drugačije da kažem i ovako je najbolje i ne bih da objašnjavam. Čudno je kad kažem da smo u dobrom odnosu, ako budete trebali da saznate dobro ili loše u budućnosti saznaćete. Našli smo zajednički jezik u svakom mogućem smisli i ovako je najbolje - pričala je Đuričićeva.

