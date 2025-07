Razvezao jezik!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Sofiju Janićijević i Slađu Lazić. Terza je na samom početku progovorio o odnosu sa Milicom Veličković.

- Terza, tvoj odnos sa Milicom, da li si se potrudio da dođeš do nje? - pitala je Ivana Šopić.

- To mi je najbitnije da pričam. Što se tiče Milice okrenuo sam je posle dva dana. Dobio sam sliku, foto album, pokazivao sam novinarima i ona je poslala poruku Ramizu bivšem učesniku: "Reci klošaru da ne pokazuje slike deteta novinarima" i ja sam rekao da neću. Čuo sam da jhe tužila Kačavendu i mene, rekla je da neće da dozvoli dete nikad da vidim. Ja sam nju okrenuo i rekao sam da je ne zovem da se svađamo nego da želim da vidim Barbaru, a ona je rekla: "Ako želiš da viđaš dete došeš mi 13 i po hiljada evra". Ja sam njoj ostavio karticu, bila je prazna i dao sam njoj karticu. Ja sam njoj ostavio 500.000 dinara da ima dok ne izađem. Sad sam ja njoj dužan da bih video dete, da li moje dete vredi 13 i po hiljada evra? Ona je odmah izvrula da ne želim da dam pare za dete. Rekao sam da ću da je tužim, ona me uslovljava i reketira. Ovde su sad pare u pitanju. Ona mene pljuje na TikTok-u, prozivaju me, kače se i samo su joj bitni mediji. Ona govori da neću da dam pare detetu, ko je to rekao? Ne može da me uslovljava. Odmah je zapela za pare, samo su joj pare bitne i da me blati. Zato sam je i blokirao. Ona je meni snimala malu kako me ona kao pita kolika će alimentacija da bude, provocira me. Ona se baškari na moru. Blokirao sam je, čekam je da se vrati i sve sam se dogovorio sa advokatiom - govorio je Terza.

- Kolika su tvoja prava? - upitala je voditeljka.

- Imam sva prava, osim da uzmem dete. Imam pravo da budem otac na papiru. Kažu da mala neće moći da putuje ako nosi moje prezime, a ja nisam debil da zabranim. Čitao sam sve poruke što je rekla da moji nisu bili uz nju, za sve imam dokaze, a moja porodica se nije oglašavala. Kako sam napravio neki postupak sa nekom devojkom tako su to poruke od 10 redova. Ona je moju porodicu i drugove uslovila da mi ništa ne stigne za rođendan - nastavio je Terza.

Autor: A. Nikolić