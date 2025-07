Prebledela kao krpa! Sofija progovorila o stravičnim napadima na njenu majku, pa Poršelina iznela DOKAZE o njenom odnosu sa Atmirom! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Slađu Poršelinu i Sofiju Janićijević. Usledilo je novo telefonsko uključenje javila se gledateljka, ali je pre toga Terza progovio o Milici Veličković.

- Pričali smo samo oko novca. spomenuo sam joj da ću da je tužim, to je moje dete. Kad je počela da bude bezobrazna i da me ismejava, naravno da sam je blokirao. Ona jedva dočeka da ispriča narodu naš privatan razgovor. Uslovila me ovim rečima: "Ako želiš da je vidiš dužna si mi 13500 evra". Pa je l' moje dete vredi toliko? Ja ću da se borim za svoje dete. Ja ću za dva meseca moći da je vidim. Da me neko uslovljava za pare, naravno mala će da ima sve. Uslovljava me za pare a stavila me za N.N. oca. To je najgore što sam ja uradio, ali nastavila si dalje. Rajačić, Gačić, šta je sve to bilo. Popričaću i ja sa njim. Sad i taj Pazarac. Nije to bila veza, ja sam rekao šta će to da bude. On je iskoristio to kao za rijaliti, za devtku, a njoj je to došlo za priču. Nek radi šta hoće, samo daj dete. Ja hoću da budem otac. Sad će sedam meseci, a ja je još nisam video. Tako je oblatila moju porodicu, da niko nije bio za nju. Znaš za koje stvari može da je tuži moja porodica, ali nećemo to. Burazer ima troje dece i uradili su moje dve slike, uramili pord troje dece. Razumem ja nju, ja sam kriv, ali moramo da pričamo zbog deteta - rekao je Terza, nakon čega se uključila gledateljka:

- Nina na telefonu, pozdrav za tebe Ivana. Sofija, trudiću se da budem kulturna. Svo vreme od početka veze sa Terzom si govorila i slala srce tvom Medi. Sa tvoje strane je bilo smišljeno. Kad si videla da si otišla predaleko i postala omražena, kad se on povukao si rekla da ga i dalje voliš. U sve veze si pokušala da se umešaš. Marku si sipala parfem, pokušala si kod Gastoza i Anđele, pa i kod Ene i Peje. Rekla si da je to bila velika ljubav i da je došla Milica i nazalost sve prekinula. Kakva žalost?! Bilo je pitanje da li će izgurati. Milena vas je sve lagala. Nije tačno da trudnoća nakon 5 meseci ne može biti rizična. Milena te nije podržala jer je to ljubav i jer si joj draga, nego jer je mrzela Milicu. Imaju dokazi kroz šta je Milica prolazila. Ona je oslabila, sad je slabija nego ikad. O tebi se puno zna i neću da ulazim u to. Verovatno je nešto istina. Pretila si sa Medom, a mi svi znamo ko je Meda. Meda je jedan kriminalac za kog misliš da će da te zaštiti i pretila si sa tatom koji je policajac - rekla je gledateljka.

- To je šala da i me Uroš ostavio na miru, ali moj tata nije policajac - rekla je Sofija.

- Ne možeš da mu poželiš silovanje, nije vređao ničije roditelje. On je mukica pio tuđu mokraću. Rekla si da imaš dokaze protiv Sanje i da se poznajete iz Švajcarske. Ti kažeš da nikad nisi bila animir dama, a radile ste zajedno. Kako onda nisi ti animir dama - rekla je gledateljka.

- Ja sam radila kao konobarica, a ona kao animir dama - rekla je Sofija.

- Aleksandra je rekla da će čim izađe saznati šta si ti radila u Tetovu - rekla je gledateljka.

- Ja ne videh nijednu moju šipku i animiranje. Da sam stvarno radila bila bi im reklama da sam radila. Aneli i ja nemožemo da se oporedimo, a i deset godina je razlika između nas. Dok je ona radila ja sam bila devojčica. Imam ja empatiju, ali nemam prema Milici jer je nisam poznavala - rekla je Sofija.

- On je znao sve o Milici, a ipak je verio - rekla je gledateljka.

- Ja nisam prevarila trudnu Milicu. Ovo je adresa gde treba da se obratite. Ja sam imala isključivo prema ljudima koje poznajem i ljubav prema njemu - rekla je Sofija.

- Da li misliš da to tebi neće da se desi kao karma? - pitala je gledateljka.

- Možda je i ovo karma koja se nekome desila. Znate li šta je Milica uradila mojoj majci? Da li znate da su je napali ispred salona i da je pregažen moj sedmogodišnji pas? Da li znate da je moja mama bila na lekovima jer je dobijala pretnje od Milice. Nemam empatije i tek sad je nemam - vikala je Sofija.

- Je l' imaš ti dokaze? - pitala je Ivana.

- Dva dana pre toga je dobijala strašne poruke od Milice: "Ku*vo tetovska". Izjavila je da ja nikad neću biti sa njim, a ona nije mogla da veruje. Stizale su joj pretnje od strane Milice i podrške. Nakon dva dana od Miličinih poruka je došao dečko ispred našeg lokala, napao je moju majku, počeo je da je davi i čupa. Leo se izvukao od straha iz njenih ruku i bio je pregažen. Prijavljena je iz tog razloga. Kako te nije sramota da ženu koja nema ni gram krivice za naše nešto. Ja sam punoletna osoba i odgovaram za svopje porstupke - rekla je Sofija.

- Imam fotografije kad je bila sa Atmirom u Turskoj. Devojka koja je bila u vezi, kao što je Atmir rekao da mu je bila švalerka i kombinacija i da za to zna njegova supruga. Pošto se mešala u tri braka, čija žena je pretukla? - pitala je Slađa.

- Kažite, nema problema - rekla je Sofija.

- Jesi li ovo ti? Aleksandra je rekla da si radila za lovu u Tetovu - rekla je Slađa.

- Tu sam imala 16 godina. Ma nosi se bre. Pričala je u Eliti kako je imala kupaće kostime, a deluje crni kostim za animirku. Trebala si da ostaneš sa Terzom u vezi jer bi te jedini on i oženio - rekla je Sofija.

- Zašto bi se ona gadila tebe jer nisi imala se*sualne odnose za tri godine. Dobar si drug i znaš da zaplačeš. Ti si bolji čovek, niste za poređenje - rekla je gledateljka.

