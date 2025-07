Ovo su svi čekali da čuju!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Sofiju Janićijević i Slađu Lazić. Sofija je progovorila o svom odnosu sa Atmirom Albom.

- Da li osećaš neku dozu krivice zbog Milice? - upitala je voditeljka.,

- Naravno, pre svega prema svojoj porodici. Žao mi je što sam sebi dozvolila to, to je najveća bol koju je ona proživela. Nismo mi bili kombinacija, ušli smo u vezu, bilo mi je lepo sa njim, ali možda je ovo bila karma i nekome se nešto vratilo. Ne mislim na Milicu jer ja nju ne poznajem, pa ne znam šta da joj se vrati? Ja sam bila osuđena najgore, moji roditelji su prošli pakao, osude, pretnje - govorila je Sofija.

- Da li ćete podneti tužbe ili ste dobili? - pitala je Ivana Šopić.

- Mi nismo dobili. Ne znam kakva je procedura, sve poruke su štampane, slike kako je moja mama napadnuta ispred lokala i ne znam šta će mama da uradi sa tim. Nismo pričale o tome, a šta god da ona odluči podržaću je u tome - rekla je Sofija.

- Da li je istina da se Atmir dopisivao sa Milicom i davao joj informacije o tebi? - upitala je voditeljka.

- Što se tiče Atmira ne znam da li se čuo sa Milicom, gledala sam nešto što mi je podrška slala i što je mama slikala. On nema razloga njoj da se obrati. Atmir Aliti je moj dobavljač, ušla sam u "Elitu" da isplatim dogovanja za moju firmu. Što se tiče Atmira ne verujem da se on lično oglasio jer nema razloga za to. Ja sam stupila u kontakt sa njegovim bližnjim osobama, on je ugasio sve preže, a ja sam pokušala da dođem u kontakt sa njim, kao i moj otac, da bih videla da li je istina i što je to pričao. Niko iz firme se nije oglasio. Sigurna sam da taj čovek ne bi tako nešto rekao za mene, jer nismo imali bliži kontakt. Ja sam bila njegov kupac, kao i druge firme. Ne verujem da se on oglasio. Ja sam dobila informaciju da je dobio novac da me ukanali, a onda sam bila demantovana da to nije istina i da sačekam da dođemo u kontakt. Možda želi sad da se oglasi, ja zaista želim da ga čujem. Kažu da se knjigovađa oglasio, a ja ne znam da li je to istina. Ja nemam nijedan dokaz da se on oglasio. Mogu da pokažem samo fakture da mi je on dobavljač. Ja sam spojila u "Eliti" to sa mojim bivšim dečkom, mislila sam da hoće totalno da me ukanali. Ja ne mogu sa mojim bivšim da razgovaram trenutno i nadam se da ćemo da razgovaramo za nekoliko meseci, čekam. Moja porodica i ja smo na sve moguće načine pokušali da dobijemo njegovog oca, ne znam da li su na stubu srama ili problem sa poslom. Nikad ništa nisam imala sa Atmirom. Ja sam otišla u Tetovo poručivala robu, imam snimke iz fabrike gde sam poručivala robu. Žao mi je jer su neki hteli da se nakače na mene, javljali su se ljudi koje ne poznajem. Ja ni od koga ne iznajmljujem stan, mama ima kuću, tata stan. Stan u Kaluđerici je iznajmljen, moja sestra ga je iznajmila jer je došla da radi, ja sam to i Terzi pričala. Ja nisam znala gde on dečko živi - pričala je Janićijevićeva.

Autor: A. Nikolić