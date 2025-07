HAOS U STUDIJU: Terza dobio poruku od Milice, Slađa urnisala Sofiju zbog Tetova, Atmira Albe i Mede! (VIDEO)

Prepucavanje!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Borislava Terzića Terzu, Sofiju Janićijević i Slađu Lazić. Terza je otkrio da mu je stigla poruka od Milice Veličković tokom reklama.

- Milica mi je poslala na Instagramu: "Nemoj da propustiš jednu prliku da odbraniš anmirku, koliko si jadan", da li sam je branio? - govorio je Terza.

- Ti si samo rekao svoje mišljenje, da nisi video ništa i da nisam kriva - rekla je Sofija.

- Video sam neke slike gde je bila mlađa, ona sa Helenom i neki laptop - dodao je Terza.

- To sa Helenom sam odmah demantovala. Ja Helenu ne znam na taj način, od mog dečka prijatelj je bio sa Helenom, u nekoj vezi ili kombinaciji. Šta Helena izbacuje me ne interesuje, a za snimak će morati da dokaže na sudu. Ja nisam na snimku - govorila je Sofija.

Usledilo je novo uključenje i javila se gledateljka Nena iz Beograda.

- Ne bih se možda javila u ovu emisiju, možda u neke druge. Javila sam se jer hoću da podržim Slađu za Maju ona nikome nije drugarica, ona gleda samo sebe. Meni je bilo jako žao kad je Slađa bila sa njom, čim nešto upeca drugaricu skloni. Slađa nema za čim da žali, a ako uđe u devetku nemoj slučajno da imaš neke veze sa njom jer ti ne treba, ne tebi nego nikome u životu - govorila je gledateljka.

- Da li Milica stoji iza torte? - pitala je Ivana Šopić.

- Nena Opozicija je pisala da su one pripremale tu tortu i poslale, a ne znam da li je to tačno. Što se tiče momka na fotografiji niko ne zna ko je, moj tata je pokušao da dođe do njega i niko ne zna ni da li je momak iz Makedonije. Unešena torta za Stefanin rođendan, jedna je bila fejk i bio je u njoj broj moje mame i moja fotografija - rekla je Sofija.

- Ja imam klip kad se ona iz izolacije obraća, ljudima krvave uši šta ti pričaš. Došla si ovde da se pereš, glumiš. Da li postoji Atmir Alba? - pitala je Slađa.

- Ne znam, Slađo, nađi ga. Kad odeš kući vrati šta sam pričala, moraš dobro da slušaš šta pričaš - nastavila je Sofija.

- Sad ćemo sve što je ona radila da svalimo na Milicu. Kako znaš Aleksandru Nikolić? Ona je radila da je radila u Tetovu i da te poznaje. Ona je rekla meni u izolaciji, bila sam sa njom drugarica, a ti si pričala da imaju dva kluba i da si ti bila gde je uživo muzika. Tamo si pričala da si radila, a ovde da nisi radila - govorila je Slađa.

- Slađo, kako si? - pitala je Sofija.

- Reci naciji da li si lagala sad ili tad - nastavila je Poršelina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić