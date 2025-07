INSTA REŠETKA! Slađa Poršelina otkrila da li je u vezi sa Terzom, tvrdi da nije izdala Aneli, pa pecnula Maju Marinković: ISTROŠENA JE... (VIDEO)

U okviru rublike Insta rešetka, pratioci Instagram profila portala Pink.rs, postavljali su tokom jučerašnjeg dana pitanja Slađi Lazić Poršelini.

Kako je ona prethodne noći gostovala u emisiji "Narod pita", tokom pauze u emisiji, pročitali smo Slađi pojedina pitanja koje su joj postavljali naši pratioci.

Da li se vidiš kao Terzina supruga i kao majka njegove dece?

- Do pre par sati sam to videla, ali od sada ne. Presudilo je njegovo ponašanje, a vidi se da je njemu u srcu animirka, on je mene ponizio i rekao da ja preko njega želim da budem bitna.

Blamolima dokle ćeš biti toliko jeftina?

- Ja ništa jeftino nemam, niti sam, ali znam da me ljudi ne podnose.

Zašto moliš za ljubav?

- To me je pitao i moj otac baš danas, smatra da se ja borim za Terzinu ljubav bezuspešno, ali mene vuče srce, jako sam se zaljubila, ali sama ću na kraju putovati za Bali.

Zašto si izdala Aneli i podržala Enu?

- Nisam ja nju izdala, izdala je Aneli mene, ja Enu nisam podržala.

Smatraš li da si bolja od Maje?

- Naravno, ali Maja je osoba koja treba da ide u penziju, ona se sredila fizički, ali psihički mora da radi na sebi, istrošila se. Videla sam da ulazi u Elitu 9, ali od ne možemo da očekujemo ništa, osim da se meša u tuđe veze meša, da se svađa, da napada, i naravno što se nje tiče da ima se*sulane odnose.

Terza ili Munja?

- Terza.

Kako zamišljaš susret sa Milicom i njenom ćerkom?

- Ja volim Milicu, volela bih da je vidim i nju i bebu, a u odnos nje i oca njenog deteta se ne mešam.

Detaljnije u nastavku.

Autor: Pink.rs