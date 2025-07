Žestok početak emisije: Gledateljka napala Enu Čolić, Peja otvorio sve karte i otkrio kakve kritike je dobio od PORODICE! (VIDEO)

Ovo joj nije prijalo da čuje!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila bivši ljubavni par Enu Čolić i Jovana Pejića Peju. Usledio je prvi telefonski poziv i uključila se gledateljka koja je imala zamerke na ponašanje Ene Čolić.

- Da li se sećaš šta smo pričale? Nije isto kad si majka muškog deteta - rekla je gledateljka.

- Ja sam za mog sina ozbiljna carica, šalje mi moje klipove i za njega sam viralna - rekla je Ena Čolić.

- Ja tebe ne savetujem, rekla sam ti za posledice tvog ponašanja. Jovane, kako si? Vidim da si se oporavio i osvežio. Ja sam sa njom razgovarala i lepo sam joj rekla da si dobar i pametan dečko. Čovek može da se zaljubi, ali vaša veza nema perspektivu pre svega jer od nje na neki način alkohol od nje pravi nešto drugo. Ne mogu da verujem da se njen sin ponosi njom - dodala je gledateljka.

- Svako dete će da se ponosi svojom majkom - rekao je Peja.

- Kako bi mom sinu bilo žao da gleda kako plače na uvrede koje je prima? - upitala je Ena.

- Treba veza lepo da se gradi, a Ena je jako rano prošla mnogo toga. Ona svoje ponašanje ne može da promeni i njen rečnik - nastavila je gledateljka.

- Hoćeš da nam odaš šta ti je porodica rekla? - pitala je Ivana Šopić.

- Rekli su mi oko mog upadanja u crveno, neke izgovorene reči. Naravno da će otac i majka da podrže svoje dete, ako padnem da će da me podignu. Bog vodi celu priču, ojačao sam i roditelji su ojačali jer su me pustili unutra. Upoznali su me jer nisam pokazivao tu emotivnu stranu, a mislim da sam sad otvoreniji prema njima. Hvala projektu što sam dobio ovo samopouzdanje da mogu da sednem i kažem nekome šta mislim. Zamerio sam i ja njima u nekim situacijama, neke njihove intervjue, ali mislim da su stvarno ispali gospoda. Zamerili su mi jer nisam đuskao na žurkama nego vreme provodio na ruletu sa Ivanom i Matejom. Ostalo je bilo super jer sam pokazao iskrenosti i srčanost - govorio je Peja.

