Ena tvrdi da je vaspitana, a pričala je da me mama napravila na vermutu: Peja brutalno uništio Enu Čolić, niže poniženje jedno za drugim! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila bivši ljubavni par Enu Čolić i Jovana Pejića Peju. Gledateljka se uključila putem audio poziva i tom prilikom iskritikovala Peju.

- Ja sam slušao svoje srce i svoj razum. Ja sam za sve bio u pravu i to je živa istina. Ukoliko bilo ko pljuje mamu, prodajemo stan i to je to. Zdravo i doviđenja - rekao je Peja.

- Peja drži monologe celo veče i to je tako - rekla je gledateljka.

- Ja na moju majku nikad nisam dao i neću, to morate da znate. Ja odvajam majku i odvajam devojku - rekao je Peja.

- Čula sam neku priču koju ti nisi želela da ispričaš zbog svog sina i ti si za mene apsolutni pobednik - rekla je gledateljka.

- Hvala vam puno, smatrala sam da je tako najbolje - rekla je Ena.

- Ti ništa nisi ružno rekla i uradila - rekla je gledateljka.

- Pa ne meri se svima isto očigledno, ali dobro - rekla je Ena.

- Ena priča da je vaspitana, a meni priča kako me mama pravila na vermutu - rekao je Peja.

- Devojka je po meni trebala da osvoji apsolutno prvo mesto. Odgovorno tvrdim da nije ušla osoba koja je obrazovanija i elokventnija, a koja je imala manje skandala. Ne znam po čemu je Anđela mogla da bude druga sa onim eksplicitnim fotografijama. Treba jednom da pobedfi neko ko se bori za svoje dete kao samhrana majka - rekla je gledateljka.

- Peja priča da sam se prala, ali ja sam ovakva napolju i to svi znaju - rekla je Ena.

Autor: N.Panić