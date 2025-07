Ena i Peja se konačno pogledali u oči! Čolićevu razotkrio osmeh, on otvorio dušu i priznao šta oseća! PAO I ZAGRLJAJ! (VIDEO)

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila bivši ljubavni par Enu Čolić i Jovana Pejića Peju.

- Ena, kako komentarišeš Aneli i Luku? - pitala je Ivana Šopić.

- Ja ću samo reći da sam se čula sa našim društvom i da im nisam ja ta koja je blam. Novinari su me pitali da li znam da su raskinuli, ali ne znam ništa o tome. Želim im svu sreću. O Luki sam imala više mišljenje nego kakav je on, a možda i jesu jedno za drugo. Možda sam ga precenila - govorila je Ena.

- Ne pratim ko je ostao u ljubavnom odnosu, a ko nije. Imali su dosta svađa, ali su pred kraj ušli u odnos, pa su se iščušali. Nisam za to da se tražim sedam meseci, pa pred kraj da budem sa nekim - rekao je Peja.

Usledilo je novo uključenje, javila se Jelena iz Novog Sada.

- Ja ovde vidim Peju koji je jako povređen dečko, vidi se postoje emocije. On ne sme u Enu da pogleda, a sad mu i ona tera inat i neće da se pogledaju. Ja bih volela da gledaju jedno u drugo i da se jedno drugome obraćaju - pričala je gledateljka, a onda je Peja pogledao Enu i ona je počela da se smeje.

- Ne gledaj me - dodala je ona.

- Ovde gori! Peja je pvređen i tera inat. Ja njih obožavam i oni su meni super. Peja je njoj govorio sve vreme šta hoće od nje, samo je hteo da bude sa njom i da ona bude uz njega, ali ona to nije mogla jer je jače od nje i to joj je u prirodi. Nije mi jasno da li je ona folirant ili je ona njega volela? Neka mi Peja na to odgovori - govorila je gledateljka.

- Ona jeste imala emocije prema meni, ali je gledala da se istakne. Meni se sviđa njeno večerašnje ponašanje, prava devojka i gispođa koja nikog ne ponižava, a ja sam od nje očekivao da se tako ponaša ceo rijaliti - odgovorio je Peja.

- Ja sam tebi rekla da sam drugačija napolju - dodala je Ena.

- Ona nije imala svoje mišljenje, pa joj svako kaže svoje mišljenje. Ja sam rekao da imam emocije i dalje, stvarno sam zavoleo ovu devojku i da sam je upoznao napolju bila bi drugačija priča, ali mnogo se izgubila - pričao je Jovan.

