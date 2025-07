Miljana Kulić rešeta na Boga ne misli: Gastoza i Anđelu demolirala brutalnim prozivkama, Ena Čolić sluša i ne skida osmeh! (VIDEO)

Uništila ih!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila Enu Čolić i Jovana Pejića Peju, a Miljana Kulić uključila se putem audio-poziva.

- Dobro veče, Miljana kraj telefona. Obzirom da sam ja bila u rijalitiju i da mi je Ena jako draga, moram da priznam da je sve druge postavila na svoje mesto. Peja je meni drag i dobar je dečko, ali da mu Ene nije bilo on ne bi bio primetan. Nije znao to da ceni, hteo je da je ima za sebe i da ćuti, ali to nije moglo. Enu podržavam i smatram da joj je potreban neki ozbiljan gospodin, a ne balavci. Peja je otišao kod Gastoza na žurku, a on je degenerik i to se na prvi pogled vidi. Moram da kažem da Eni želim svu sreću, ona je odličan potencijal za sledeću sezonu i nadam se da će ući. Vidimo i sada da su Enini neprijatelji njegovi prijatelji, tako da se on folirao - rekla je Miljana.

- Rekao sam da mi Ena liči u nekim situacijama na Miljani - rekao je Peja.

- Ena i ja smo obe vage i obe smo bile sa vodolijama. Ja sam isto imala ultimatume da sedim i ćutim, tako je bilo punih pet, šest godina. Peja nije nikako za Enu, nisu kompatibilni kao par - rekla je Miljana.

- Kakav ti je Gastoz? - upitala je Ivana.

- On je harizmatičan i to ne može da mu se ospori, ali kada sam prišla da mu čestitam na prvom mesto, on mi je rekao: ''Crkni od ljubomore''. On je jedan skraćeni mongaloid i on me ne zanima. Ja sam njega volela, ali on je uvek bio taj koji je nabadao mene i bio je ljubomoran. On je očekivao svađu od mene, ali to nije dobijao i to ga je ubijalo - rekla je Miljana.

- Kako komentarišeš Anđelu? - upitala je Ivana.

- Oprala se ove sezone sa Gastozom, nema nijednog njenog s*ksa. Uvek su najgori pobeđivali i bili u TOP 2, a ona je loš prijatelj i loš čovek. Kažu da svaka druga devojka ima te klipove, ali naravno da to nije tako. Ona se meni šlihtala od prvog dana, a kada se smuvala s Gastozom, olako me odj*bala. Oni su mislili da ću ostati do kraja i u meni su videli konkurenciju, ali ove sezone ostajem do samog kraja - rekao je Peja.

Autor: N.Panić