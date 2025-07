PEJA SE SAM POZVAO KOD GASTOZA: Ena Čolić zadala bivšem nizak udarac, pa izrazila sumnju da se muva s Anđelom Đuričić (VIDEO)

Nije ga štedela!

Ena Čolić i Jovan Pejić Peja sinoć su bili gosti emisije ''Narod pita'', a mi smo tom prilikom razgovarali sa četvrtoplasiranom superfinalistkinjom Elite 8. Na početku razgovora otkrila nam je šta misli o Pejinom ponašanju prema njoj u emisiji, ali i generalno nakon rijalitija.

- Nisam očekivala ovo, imam pozitivan stav, mislila sam da će lepo sve da teče. Pogađa me naravno, ja se izdižem iznad situacije. Malopre me spucalo, ipak mi je krivo, ne znam odakle tolika gnev, mislim da je to jer nismo napolju razgovarali... Svašta bi mi rekao. Ja mislim da se on plaši emocija i da pokušava da ih čvrsto zadrži za sebe, ja mislim da treba da popričamo, ne za pomirenje, nego ovako da sednemo da pričamo- rekla je Ena i dodala:

- Nepoverenje i u mene i to što u sebe ne veruje dovoljno. On i dalje sumnja u sve. On ne veruje da sam ja imala emocije, znam da u kasne sate gleda naše lepe snimke, znam da je to tako, to ne bi radio da ne oseća ništa, ali nije dovoljno zreo da to ispolji na pravi način - otkriva Čolićeva, a onda je otkrila kako je došlo do toga da se Peja pojavi kod Gastoza na žurki.

- Gastoz me demantuje kako njemu odgovara, samo mu odgovara da meni prskosi. Znam pouzdano da je Peja poslao poruku: ''Šta, ja ne volim žurke?''. Onda je Džordi pozvala Gastoza da mu kaže to i pitala ga da li može da dođe. Onda su se ljudi posprdali kako je lud i sam se poziva, pa slikaj Filipa, možda neće doći... A to mi nije rekla Džordi, nego neko drugi. Ja znam njegovo mišljenje o Gastozu, kad je hteo da me uvredi rekao mi je da sam ženski Gastoz. Ne znam da li je hteo da se muva s Anđelom ili šta pa je tako otišao... Ne znam sa kim se zapratio, nisam znala da se sa njom prati, znam za druge neke devojke - poručila je Ena za Pink.rs.

