Bez dlake na jeziku!

Ivana Šopić sinoć je u emisiji ''Narod pita'' ugostila Enu Čolić i Jovana Pejića Peju, a tom priliko Ena pred okupljenim novinarima otkrila da neće načiniti prvi korak ka pomirenju sa Pejom, ali i da je sa Filipom Đukićem stupila u kontakt.

- Ja sam saglasna sa tom odlukom da ne budemo zajedno, samo mi je krivo što nismo popričali pred kamerama - rekla je Ena i otkrila da joj ne pada na pamet da trči za Pejom napolju, te da on treba da načini prvi korak da bi porazgovarali.

- Ja njega da pozovem? Zato što smo napolju. Ja se napolju ne ponižavam, ne trčim ni za kim, skroz sam drugačija napolju. Mora on prvi korak da napravi, muško je - poručuje Čolićeva, a onda je prokomentarisala Filipa Đukića i Boru Santanu i otkrila da li je sa njima nakon svih priča stupila u kontakt.

- Sa Filipom sam se kratko čula, pošto me je komentarisao na storiju. Odgovorila sam mu na storiju. Pitala sam ga gde sam se pogubila, a on je rekao: ''U rijalitiju generalno''. Ja sam samo stavila lajk i to je to. Sa Borom nemam nameru u životu da se čujem, on je samo prihvaćen u društvu ovako, a Filip je druga priča - bila je jasna Čolićeva.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs