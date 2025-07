STRUKA SE OGLASILA! Bivši učesnik Elite 8 hitno reagovao na raskid Stefani i Munjeza, otkrio pravi razlog PUCANJA!

Dao svoj sud!

Bivši učesnici Elite 8, Stefani Grujić i Danijel Dujković Munjez, stavili su tačku na svoju ljubavnu priču. Iako je delovalo da će im roditeljstvo dodatno učvrstiti odnos, njihova romansa ipak nije opstala.

Tim povodom, Pink.rs kontaktirao je Nenada Macanovića Bebicu, kako bi dao svoj komentar na čitavu situaciju.

- Drago mi je što je to tako zbog Stefani, Munja nije osoba za nju, samo bi joj pravio probleme. To je trebalo da ostane normalan odnos, baš zbog deteta, ali moram da kažem da tu nije bilo ljubavi, to je samo sujeta! - rekao je Bebica.

Podsetimo, Stefani i Munjez su već jednom bili u vezi tokom Elite 7, kada je njihova ljubavna priča završena burnim raskidom. Upravo tada je Stefani ostala u drugom stanju, ali je ubrzo uplovila u emotivni odnos sa Jovanom Tomić Matorom. Tokom te veze, uspela je da sakrije trudnoću od Munjeza, oca deteta. Po njenom ponovnom ulasku u Elitu 8, tajno prikrivanje trudnoće postalo je centralna tema brojnih skandala i žestokih sukoba između bivših partnera.

Autor: A.Anđić